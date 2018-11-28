Орешкин охарактеризовал денежно-кредитную и фискальную политику России

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Министр экономического развития России Максим Орешкин оценил денежно-кредитную и фискальную политику страны, передает РИА «Новости».

По словам министра, в настоящее время в России низкая безработица, которая в случае масштабного стимулирования конечного спроса приведет к неустойчивости.

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«Мое мнение, что они (денежно-кредитная и фискальная политика. — Газета.Ru) полностью адекватны текущей ситуации», — сказал Орешкин.

Ранее российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов оценил зависимость рубля от нефтяных цен.