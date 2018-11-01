Путин поручил установить льготную ставку НДС при реализации некоторых плодов и ягод
Президент России Владимир Путин распорядился о введении льготной ставки НДС в размере 10% на реализацию отдельных видов плодов и ягод, передает РИА «Новости».
«Правительству России представить предложения об установлении ставки налога на добавленную стоимость в размере 10% в отношении операций по реализации отдельных видов плодово-ягодной продукции», — сообщили в Кремле.
Доклад по данному поручению президента необходимо предоставить до 20 ноября 2018 года.