«Ростех» продал 60% акции НПО «Молния»

Госкорпорация «Ростех» продала 60% акций Научно-производственного объединения (НПО) «Молния» концерну «Калашников», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Сообщается, что Ростех будет иметь право на протяжении 10 лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам.

Реклама

НПО «Молния» — одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности. НПО участвовало в создании орбитального космического корабля «Буран».

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в кулуарах Петербургского экономического форума заявил, что «Ростех» хочет войти в «Россети» с долей до 30% через допэмиссию.