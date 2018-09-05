Минфин закупит валюту на 427 млрд рублей

Минфин закупит валюту в период с 7 сентября по 4 октября на 426,9 млрд руб. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в сентябре 2018 года в размере 391,4 млрд руб», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что объем фактически полученных нефтегазовых доходов оказался выше ожидаемого на 35,4 млрд руб.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов сообщил, что курс рубля невозможно предугадать, так как он зависит от большого количества непредсказуемых факторов.