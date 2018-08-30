Forbes выбрал самых влиятельных россиян

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Российский Forbes представил топ-100 самых влиятельных россиян.

Первое место занял президент России Владимир Путин. Издание отмечает, что это произошло «автоматически», так как Путин занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

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В первую пятерку вошли предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» — Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

В Топ-10 вошли гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и президент «ЛУКойла» Вагит Алекперов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые за пять лет уступил первую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes, и занял вторую позицию списка. В свою очередь лидером рейтинга стал председатель КНР Си Цзиньпин.