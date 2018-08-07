Тимошенко объяснила, что спасает экономику Украины от краха
На Украине глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объяснила, почему экономика страны еще держится на плаву. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
По словам Тимошенко, экономическую ситуацию спасают украинцы, работающие за границей и перечисляющие деньги родственниками на территории Украины. Она уточнила, что за 2018 год они перевели в бюджет страны примерно €5 млрд.
«Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор «реформам» и реально заботятся о своей семье и стране», — написала Тимошенко.
Она также раскритиковала нынешнее руководство страны, которое живет «все лучше и лучше», в то время как украинцы живут «все хуже и хуже».
Тимошенко подчеркнула, что власти не предпринимают конкретных шагов для улучшения ситуации и предложила им съездить «на заработки» в другие страны.
Ранее директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что уровень бедности на Украине на данный момент выше, чем пять лет назад.