Тимошенко объяснила, что спасает экономику Украины от краха

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На Украине глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объяснила, почему экономика страны еще держится на плаву. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По словам Тимошенко, экономическую ситуацию спасают украинцы, работающие за границей и перечисляющие деньги родственниками на территории Украины. Она уточнила, что за 2018 год они перевели в бюджет страны примерно €5 млрд.

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«Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор «реформам» и реально заботятся о своей семье и стране», — написала Тимошенко.

Она также раскритиковала нынешнее руководство страны, которое живет «все лучше и лучше», в то время как украинцы живут «все хуже и хуже».

Тимошенко подчеркнула, что власти не предпринимают конкретных шагов для улучшения ситуации и предложила им съездить «на заработки» в другие страны.

Ранее директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что уровень бедности на Украине на данный момент выше, чем пять лет назад.