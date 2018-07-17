Трамп: антироссийские санкции останутся в силе

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Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции останутся в силе, передает Bloomberg.

«Да, они (санкции — «Газета.Ru) остаются в силе, мы их не снимаем», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил о достижении прогресса по конфликтам с Россией после закрытых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

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Президент США сообщил, что сделает заявление по прошедшей 16 июля в Хельсинки встрече с российским президентом. Трамп собирается ответить своим оппонентам на обвинения в том, что он «сдался» Путину.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.