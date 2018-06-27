Силуанов рассказал о сохранении подхода к работающим пенсионерам
Первый вице-премьер правительства, министр финансов Антон Силуанов заявил, что изменение подхода к работающим пенсионерам нецелесообразно.Об этом сообщает RNS.
«Растут реальные доходы наших работников. Мы считаем, что в настоящий момент изменение этого подхода нецелесообразно», — сказал Силуанов.
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Он также отметил, что работающие пенсионеры, получающие заработные платы, имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с теми, которые планировались в прогнозах.
Ранее Силуанов сообщил, что власти оценивают рост реальных заработных плат в текущем году в 6,3%.
Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, правительство старается максимально учитывать интересы всех граждан при изменении пенсионного законодательства.