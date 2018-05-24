Путин: любые односторонние санкции незаконны

Президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Москва считает любые односторонние санкции нелегитимными, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом Путин рассказал, комментируя ситуацию вокруг Ирана. Глава государства отметил, что Петербургский международный экономический форум посвящен экономическому развитию в рамках закона.

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«Россия со своей стороны никогда не одобряла односторонние действия, односторонних санкций. Россия никогда односторонних санкций не вводила и не исполняла односторонние санкции», — сказал Путин.

Также президент России подчеркнул, что последствия прекращения ядерного соглашения с Ираном могут быть «весьма плачевны».

«Последствия, на мой взгляд, могут быть весьма плачевными, но мы приветствуем настрой не только Франции, но и всей объединенной Европы, направленные на сохранение этой сделки, понимаем, что это будет сделать непросто», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию переговоров Путина и Макрона.