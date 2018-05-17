Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме

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Татьяна Голикова, выступая в Госдуме по теме своего ухода с поста главы Счетной палаты, расплакалась. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Как стало известно, депутаты Госдумы единогласно освободили Голикову от должности главы Счетной палаты.

Представление об освобождении Голиковой внес в Госдуму президент России Владимир Путин в связи с тем, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

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«Я благодарна аудиторам и коллективу счетной палаты», — сказала Голикова, завершая свое выступление.

Ранее стали известны возможные кандидаты в вице-премьеры.