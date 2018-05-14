Игра на выбывание: Медведев представит новый кабинет

О том, что Дмитрий Медведев во вторник обсудит с президентом структуру правительства, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

«Завтра премьер-министр на встрече с президентом согласно статье 112 Конституции РФ, которая говорит о том, что не позднее недельного срока после назначения председателя правительства он представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов власти, соответственно предложит структуру», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что срок представления структуры кабмина приближается, «так сказать, дедлайн приближается» и встреча с президентом «действительно может состояться».

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Глава правительства прилетит к Владимиру Путину в Сочи, где в понедельник проходил саммит Евразийского экономического союза. Во вторник президент будет торжественно открывать автомобильное движение по мосту в Крым.

«15 мая Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив», - говорится в официальном сообщении на сайте Кремля.

По предварительной информации, встреча с главы государства с председателем правительства пройдет уже после «открытии моста» во второй половине дня.

В понедельник же Дмитрий Медведев провел заключительное совещание с уходящим составом своих заместителей. На нем присутствовали все вице-премьеры, кроме Александра Хлопонина. Премьер, которого уже Госдума утвердила, сказал им пару теплых слов.

«Мы с вами много чего вместе прошли – и сложности различные, и решение задач, которые были связаны с модернизацией целых секторов экономики. Все оценки этому уже были даны президентом, когда он встречался с правительством предыдущего состава. Проблем ещё остаётся много, тем не менее, хотел бы ещё раз отметить, что мы работали единой командой на общий результат, и хочу всех ещё раз сердечно поблагодарить за согласованную работу», - отметил он.

Некоторым из покидающих правительство замов (это Игорь Шувалов, Дмитрий Рогозин, Аркадий Дворкович, Сергей Приходько и, вероятно, Александр Хлопонин) уже нашли новую работу. В частности, Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров РЖД, а, по информации РБК, Дмитрий Рогозин возглавит Роскосмос. Будущее Шувалова пока неизвестно. Непонятно, останется ли в должности вице-премьера Юрий Трутнев, или же он потеряет этот статус, оставшись просто полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.

Главная интрига предстоящий встречи премьера с президентом – это персональный состав нового кабмина. Напомним, что ранее Дмитрий Медведев презентовал список своих будущих заместителей.

В нем пятеро нынешних замов: первым вице-премьером по экономике и финансов будет министр финансов Антон Силуанов (министерский портфель он при этом сохранит), за спорт и культуру ответственным сделают вице-премьера Ольгу Голодец, Виталий Мутко сменит спорт на строительство и регионы, а Дмитрий Козак вместо стройки будет курировать энергетику.

Еще четверо – новые лица: за социалку станет отвечать глава Счетной палаты Татьяна Голикова, связь и транспорт отдадут замглаве аппарата правительства Максиму Акимову, сам аппарат перейдет в управление главе КРУ Администрации президента Константину Чуйченко, а замминистра обороны Юрий Борисов будет отвечать за оборонку.

Последний расклад по министрам, который сообщают источники «РИА «Новости» и «Коммерсанта», такой. Свои должности сохранят ключевые фигуры прежнего кабинета. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр энергетики Александр Новак. Они успешно справлялись со сложными задачами, будь то сирийская кампания, возвращение Крыма или заключение нефтяной сделки ОПЕК+.

Также, вероятнее всего, работать в правительстве останется глава Минпромторга Денис Мантуров. Он, вопреки мнению скептиков, обеспечил президента к инаугурации новым лимузином проекта «Кортеж». В минувшие выходные сразу несколько телеканалов показали большие сюжеты на эту тему, с участием Мантурова, лично возившим журналистов на новых авто.

Среди других ожидаемых решений – разделение Минобрнауки на министерство образования и министерство науки. При этом нынешний министр Ольга Васильева, вероятно, потеряет должность. Почти нет шансов остаться в кабмине у министра по открытому правительству Михаила Абызова.

В числе вероятных отставников называются также министр природных ресурсов Сергей Донской, министр транспорта Максим Соколов и министр связи Николай Никифоров. Нет понимания с будущим у глав Минтруда и Минздрава Максима Топилина и Вероники Скворцовой.

По информации «Газеты.Ru» непрочное положение у министра экономического развития Максима Орешкина. У него сложные отношения со своим бывшим боссом – Антоном Силуановым.

Минэкономразвития не может согласовать с Минфином несколько ключевых проектов – прежде всего, инфраструктурную ипотеку. На место Орешкина может прийти замминистра финансов Андрей Иванов.

А вот министру культуры Владимиру Мединскому, которого ранее дружно отправляли в отставку, теперь источники РБК прочат новый срок.

Есть и варианты и совсем экзотических «рокировок». «Слухмейкеры» давно говорят о желании Сергея Лаврова уйти в отставку по причине слишком высокой нагрузки. На его место подобрали более молодого кандидата – Александра Новака, крайне удачно ведущего переговоры с арабскими странами.

Впрочем, опыт показывает, что конкретные назначения часто диаметрально противоположны распространявшимся «источниками» слухам. Так из девяти новых вице-премьеров «коллективный разум» угадал только Татьяну Голикову. А, например, непотопляемость Виталия Мутко для многих стала настоящим шоком.

По предварительной информации, кабинет министров в новом составе может собраться уже 17 мая. В тоже время, у президента есть еще достаточно времени на принятие решения. Поэтому есть вероятность, что 15 мая конкретные имена названы не будут.