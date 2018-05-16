Чубайс обрадовался, что его не пригласили в правительство

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что ему не предлагали занять какую-либо должность в формирующемся правительстве России, и сам он этого не хочет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К счастью, нет. У нас с правительством в этом вопросе какое-то абсолютное и полное единство – меня никто не зовет, а я и не хочу», — сказал Чубайс, отвечая на вопрос, поступали ли ему предложения о работе в новом кабмине.

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Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину предложения по структуре нового кабинета министров.

Согласно предложениям, Минобрнауки разделят на два министерства, на базе Минкомсвязи создадут Министерство цифрового развития, а у премьер-министра станет 10 заместителей.

Позднее Путин подписал указ о структуре нового правительства.