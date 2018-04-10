«Укрэнерго» уведомило Россию о начале спора по активам в Крыму

Глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что «Укрэнерго» уведомила Россию о начале инвестиционного спора по активам в Крыму.

Он подчеркнул, что если стороны не достигнут согласия, компания может обратиться в международный арбитраж.

«Несколько дней назад «Укрэнерго» вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов нашей компании в Крыму... Если нам не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, мы сможем подать иск в международный арбитраж против России, как это уже сделал «Нафтогаз»», — написал Ковальчук на своей странице в фейсбуке.

Уточняется, что письменное уведомление было направлено президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, министру финансов Антону Силуанову, министру иностранных дел Сергею Лаврову и министру юстиции Александру Коновалову.