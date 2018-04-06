США расширили список антироссийских санкций

США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и 15 компаний. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

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Также санкции были введены против председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, директора РИСИ Михаила Фрадкова, президента футбольного клуба «Зенит» и бывшего главы Российского футбольного союза Сергея Фурсенко, начальника управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олега Говоруна, сенатора Сулеймана Керимова, главы МВД Владимира Колокольцева, главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Уточняется, что в санкционный список попали и «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение».

Санкционный список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.