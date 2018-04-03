Путин одобрил закон о прямых расчетах в ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет потребителям коммунальных услуг напрямую заключать договор с ресурсоснабжающими организациями (РСО) без участия управляющей компании. Об этом сообщается на портале правовой информации.

На данный момент управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и РСО.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень сообщил, что отстранение управляющих компаний от сборов платежей за услуги ЖКХ повысит их качество.