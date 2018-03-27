Путин раскритиковал отсутствие контроля за безопасностью услуг малого бизнеса

__is_photorep_included11697163: 1

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово заявил, что надзорные каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля над обеспечением безопасности услуг, оказываемых частными предпринимателями, сообщает РИА «Новости».

Путин утром прилетел в Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли, по последним данным, 64 человека.

Реклама

«Каникулы — это каникулы, к безопасности это не относится», — отметил президент в ответ на доклад главы МЧС Владимира Пучкова, который напомнил о льготном режиме для малого бизнеса.

Он также подчеркнул, что обязанность органов власти — проконтролировать и добиться, чтобы работа бизнеса велась на должном уровне.

«Собственник сдал (объект строительства) и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности», — подчеркнул Путин.

Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пообещал, что лично примет родственников погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово и займется решением их проблем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию совещания президента в Кемерово.