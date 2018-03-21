ТоАЗ привлек финансирование для подготовки к строительству третьего агрегата карбамида

«Тольяттиазот» объявил в среду о подписании кредитного соглашения с Commerzbank AG и Landesbank Baden-Wuerttemberg на сумму 180 млн евро сроком на 9 лет с выплатой процентов после двухлетнего льготного периода по ставке около 2% годовых.

Заемные средства предназначены для финансирования проектирования и поставок оборудования и технологий для строительства на площадке ПАО «ТоАЗ» третьего агрегата производства карбамида мощностью 2200 тонн в сутки, более экономичного и эффективного по сравнению с имеющимися агрегатами.

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Параллельно был проведен независимый аудит соответствия проекта «Тольяттиазота» требованиям Международной финансовой корпорации (МФК, входит в Группу Всемирного банка), в том числе в области экологической безопасности, охраны труда и социальной политики.

«Тольяттиазот» впервые в своей истории привлекает такое сложное и долгосрочное заемное финансирование, поэтому весь процесс потребовал тщательной и слаженной работы не только финансово-экономической, но и многих других служб предприятия, заявил председатель совета директоров ПАО «ТоАЗ» Петр Орджоникидзе.

«Мы очень позитивно оцениваем полученные нами условия финансирования. В частности, его стоимость и длительность теперь будут эталоном для «Тольяттиазота», — отметил он.

По словам Орджоникидзе, решение уважаемых международных финансовых организаций о поддержке проекта ТоАЗа является своеобразным знаком качества, подтверждением правильности выбранной стратегии и уверенности в ее успехе.

Проект нового агрегата по производству карбамида позволит ТоАЗу увеличить долю аммиака, перерабатываемого в продукт с большей добавленной стоимостью, создаст около 100 новых рабочих мест и обеспечит дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней.