Силуанов: Путин не обсуждал предметно «кремлевский доклад» на встрече с бизнесом

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что президент России Владимир Путин не обсуждал предметно «кремлевский доклад» на встрече с бизнесом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет. Слова звучали, но предметно это не обсуждалось», — сказал Силуанов.

Ранее глава «ЛУКойл» Вагит Алекперов сообщил, что он видит угрозу для компании из-за возможного введения новых санкций со стороны США.

Он также подчеркнул, что цель составления списка лиц в так называемом «кремлевском докладе» Минфина США до конца не ясна.