Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном присвоении «звезд» гостиницам, пляжам, горнолыжным курортам на территории России.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает поэтапное введение обязательной классификации российских гостиниц и присвоение им «звезд». Мера начнет действовать с 1 января 2021 года.

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Свидетельство о присвоении определенной категории будет действовать три года с даты принятия решения. Предоставление услуг без такого свидетельства законом запрещается. Также вводится административная ответственность за нарушение запрета.

Ранее Владимир Путин подписал закон о валютной зарплате работающих за рубежом россиян.