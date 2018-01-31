Песков прокомментировал сообщения о замене имен в «кремлевском докладе»

В Москве расценивают появление «кремлевского доклада» как враждебный шаг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Ранее шведский экономист и дипломат, эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что имена в «кремлевском докладе» были заменены в последний момент.

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«Совершенно неважно, кто там и что пытался поменять в этом списке, и в целом, наверное, не дело российской стороны заниматься такими догадками», — сказал Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что «кремлевский список» был в самый последний момент перед публикацией заменен одним из высокопоставленных чиновников американской администрации.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия пока воздержится от ответных шагов на «кремлевский доклад».