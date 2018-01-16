Силуанов: налоговая амнистия коснется более 20 млн человек

Закон о налоговой амнистии коснется более 20 млн человек. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства, передает РИА «Новости».

«Предусмотрено списание налоговой задолженности по имущественным налогам перед нашими гражданами. Такое количество граждан, по оценкам налоговой службы, составляет более 20 млн человек, общий объем задолженности — 41 млрд руб.», — сказал Силуанов.

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По его словам, в министерстве рассчитывают, что после списания задолженности российских граждан по налогам новые долги формироваться не будут.

Силуанов напомнил, что закон предусматривает списание просроченной налоговой задолженности гражданам и индивидуальным предпринимателям, освобождение от земельного налога для отдельных категорий граждан, а также отказ от налогообложения доходов, возникших в результате списания задолженности.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, какие долги простят россиянам.