В Минфине объяснили, где возьмут деньги на поручения Путина
Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, где министерство возьмет деньги на выполнение поручений президента России Владимира Путина по демографии. Об этом министр сообщил журналистам в Москве.
«Изменений в проект федерального бюджета на 2018-2020 годы в связи с необходимостью выполнения поручений президента в области демографии не потребуется. Необходимые ресурсы учтены в резерве президента и правительства, что и станет источником финансирования новых инициатив», — сказал Силуанов.
Ранее Путин предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижения им полутора лет.