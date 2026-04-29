Ждать ли волну сокращений в 2026 году? Кто в зоне риска и как защитить свои права

Волна сокращений, начавшаяся в России еще в середине прошлого года, продолжает набирать обороты. В зоне риска оказались не только офисные служащие, но и бюджетники, а среди причин происходящего эксперты называют нехватку финансирования и замещение сотрудников искусственным интеллектом. Кому стоит опасаться увольнений в 2026 году, какие выплаты положены при сокращении и как защитить свои права — в материале «Газеты.Ru».

Причины сокращений в 2026 году и кто под них попадает

В России ситуация на рынке труда пока характеризуется точечными сокращениями, однако более половины россиян опасаются увольнений в ближайший год.

При этом, согласно данным Роструда, озвученным 22 апреля на заседании Российской трехсторонней комиссии, за 10 месяцев число работников, которых хотят сократить, выросло на 43%.

105 147 работников планируется сократить, согласно данным Роструда на 1 апреля 2026 года

За этими цифрами стоит совокупность факторов, которые наслаиваются друг на друга и усиливают общий эффект.

Так, сокращения бюджетников могут быть связаны с нехваткой средств и в федеральном, и в региональном бюджетах, заявил «Ведомостям» руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов. Также свой вклад вносят сложившиеся экономические условия. Высокая ключевая ставка охладила экономику, потребительский спрос замедлился, прибыль упала, и компании начали пересматривать штатное расписание.

Еще один фактор — технологический. Происходит замещение рутинного интеллектуального труда алгоритмами. Налоговые декларации считают роботы, базы данных обрабатывают нейросети, а первичную медицинскую диагностику проводят программные комплексы.

Ситуация на рынке труда в этом году действительно непростая, отметила в беседе с «Газетой.Ru» карьерный консультант Виктория Любачева. Но бояться не стоит: пандемия уже показала, что увольнение по сокращению — это не крах карьеры, а важный этап, который часто становится стартом в новое и открывает человеку другие возможности.

Под удар в первую очередь попадают два типа специалистов: те, чьи функции легко автоматизируются, и те, кто работает в отраслях, испытывающих экономические трудности. Например, сотрудники с рутинными функциями: операторы данных, младшие бухгалтеры, джуниоры в IT, чьи задачи все чаще автоматизируют нейросети. Больше всего сокращений ожидается в финансовом секторе, розничной торговле, телекоме, а также среди госслужащих в рамках оптимизации. При этом сохраняется высокий спрос на квалифицированных рабочих: электромонтеры, слесари, токари, сварщики. Виктория Любачева карьерный консультант

Интересно, что все это происходит параллельно с жалобами руководителей промышленных предприятий на кадровый голод. Но дефицит рабочих рук на заводах не отменяет того факта, что офисные и административные сектора переживают волну увольнений, пояснила эксперт.

Если говорить о профессиональных группах, то привычный стереотип о том, что сокращают лишь линейный персонал, рушится.

Под прессинг попали и высококвалифицированные специалисты, чьи функции все чаще передают алгоритмам.

Сокращение штатов носит ярко выраженный региональный характер. Традиционно в зоне риска крупные экономические центры и регионы с развитой промышленной и административной инфраструктурой. По данным Роструда, в лидерах по числу возможных грядущих увольнений оказались Москва и Московская область, а также Красноярский край, Омская и Иркутская области. Это объяснимо, поскольку именно в столице высокая концентрация управляющих офисов и штаб-квартир, которые сейчас активно режут операционные расходы, а в сибирских регионах идет трансформация сырьевых и производственных секторов.

Как защитить свои права при сокращении

Сокращение — это рабочая процедура, четко регламентированная Трудовым кодексом РФ. Главная проблема в том, что в состоянии стресса, связанного с потерей работы, многие люди забывают о своих правах и деньгах, которые им обязан выплатить работодатель. В беседе с «Газетой.Ru» юрист «Ребо Групп» Антон Борисов поделился алгоритмом действий для тех, кто попал под сокращение штата.

Получение уведомления

Работодатель обязан вручить вам персональное уведомление под подпись не позднее чем за два месяца до даты увольнения (ст. 180 ТК РФ). Никакие устные беседы юридической силы не имеют. Если вам предлагают уволиться «по соглашению сторон» прямо сейчас — не спешите отказываться, но и не соглашайтесь сразу.

Если работодатель готов выплатить компенсацию, превышающую обязательные выплаты при сокращении, либо работнику важно согласовать удобную дату увольнения и быстрее перейти на новое место — соглашение может быть предпочтительнее. Но оно выгодно только тогда, когда условия детально зафиксированы письменно и не оставляют неопределенности в части суммы и сроков выплат. Если же работодатель предлагает подписать соглашение без конкретных финансовых условий — лучше следовать официальной процедуре сокращения. Антон Борисов юрист «Ребо Групп»

Кого не могут сократить

При сокращении штата начальство обязано в первую очередь оставлять сотрудников с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равных показателях больше прав имеют:

* семейные работники с двумя и более иждивенцами;

* лица, у которых в семье нет других работников с самостоятельным заработком;

* сотрудники, получившие на этом предприятии трудовое увечье или профзаболевание;

* инвалиды боевых действий;

* работники, повышающие квалификацию без отрыва от производства.

В Трудовом кодексе оговариваются случаи, когда увольнение работника по инициативе работодателя невозможно (ст. 81 и ст. 261 ТК РФ).

Нельзя сократить:

* беременных женщин;

* женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет;

* одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 16 лет, или иных лиц, воспитывающих таких детей без матери;

* родителей, являющихся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

* родителей, являющихся единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более детей в возрасте до 14 лет;

* работников, находящихся на больничном или в отпуске. В этом случае увольнение возможно только после их возвращения на работу.

Вакантные должности

Вас не имеют права уволить по сокращению, если в организации есть подходящие вам вакантные должности. Причем предлагать обязаны все позиции — от уборщика до директора филиала, если они соответствуют вашей квалификации или ниже ее. Отказ от предложенной должности должен быть зафиксирован письменно.

После получения уведомления о сокращении письменно запросите предложения всех имеющихся вакансий, копии документов, связанных с уведомлением и увольнением, фиксируйте даты вручения документов и содержание предложений работодателя. Если работодатель предлагает вакансии выборочно, устно либо без возможности реально ознакомиться с условиями труда — это процессуальное нарушение, которое затем используется при оспаривании увольнения. Антон Борисов юрист «Ребо Групп»

Юрист объяснил, что реальное сокращение выражается в фактическом изменении штатной структуры: должность исключается из штатного расписания либо уменьшается количество штатных единиц. Фиктивный характер чаще всего проявляется в том, что после увольнения трудовая функция не исчезает, а продолжает выполняться. Настораживающие признаки — быстрое появление новой должности с аналогичными обязанностями, прием другого работника на сходную позицию, а также заключение гражданско-правовых договоров, предмет которых совпадает с функциями сокращенной должности.

«Законно не любое объявленное сокращение, а только то, которое реально подтверждено документами и проведено с соблюдением всей процедуры. Если после увольнения на месте работника появляется другой человек либо ту же функцию начинают выполнять по гражданско-правовому договору — это серьезный сигнал к проверке увольнения на фиктивность. Для будущего спора решающее значение имеют не эмоции, а документы, сроки и доказательства того, что должность фактически не исчезла или что работодатель нарушил порядок сокращения», — подчеркнул Антон Борисов.

Чего нельзя делать при сокращении: три главные ошибки

1. Писать заявление «по собственному желанию». Это самая популярная ловушка. Начальник обещает все выплатить «в конверте» или без проблем. На деле вы теряете право на все пособия.

2. Не получить на руки трудовую. Если у вас бумажная трудовая книжка — ее обязаны выдать в день увольнения. Если электронная — требуйте заверенную выписку СТД-Р. Без этого документа вы не подтвердите стаж и рискуете остаться без пособий.

3. Подписывать обходной лист с долгами. Материальная ответственность — отдельная история, она не может тормозить выдачу зарплаты и выходного пособия. Расчет должны выдать в день увольнения целиком.

Выплаты при сокращении

В последний рабочий день вам обязаны выплатить полный расчет. Он состоит из трех частей.

Первая — зарплата за отработанный период и компенсация за все неиспользованные дни отпуска. Это стандарт, о котором знают все.

Вторая — выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Его выплачивают сразу, в день увольнения. С этой частью проблем у работодателей обычно не возникает.

Третья — самая важная часть, о которой часто забывают, — сохранение среднего заработка на период трудоустройства. Если вы не нашли работу в течение первого месяца после увольнения, вы имеете право получить еще одну среднемесячную зарплату за второй месяц. Для этого нужно не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца написать заявление работодателю.

Закон позволяет получить выплату и за третий месяц, но здесь решение принимает служба занятости.

Встать на учет в центр занятости нужно в течение 14 рабочих дней после увольнения.

Если за два месяца ведомство не сможет вас трудоустроить по квалификации, оно выдает решение, на основании которого работодатель выплатит вам средний заработок и за третий месяц.

Важно Такие выплаты положены только при увольнении по инициативе работодателя. Ни при уходе по собственному желанию, ни по стандартному соглашению сторон этих денег не будет.

Также стоит учитывать два важных нюанса:

* Досрочное увольнение: если вы договорились с работодателем уйти до истечения двухмесячного срока предупреждения о сокращении, вам положена дополнительная компенсация пропорционально оставшемуся времени.

* Работодатель вправе вместо растянутых помесячных выплат предложить вам двукратный средний месячный заработок единовременно. Это удобно, если вы уже нашли новое место и хотите быстро закрыть вопрос.

Стратегия поведения на рынке труда в 2026 году

Очевидно, что тренд на сокращение в «беловоротничковом» секторе не сиюминутный, а долгосрочный. Рынок перенастраивается. При возможном сокращении карьерный консультант Виктория Любачева советует не тратить время напрасно и сразу начать массово рассылать резюме, ходить на собеседования и не соглашаться на первое попавшееся место без оценки. Стоит внимательно изучить трудовое законодательство, чтобы получить все положенные выплаты, а также провести психологическую перезагрузку и честно оценить, чего вам не хватало на старом месте.

«Во-первых, повысьте свою видимую ценность для компании: беритесь за сложные проекты, которые нельзя легко автоматизировать. Во-вторых, сделайте резюме сами или обратитесь к грамотному карьерному консультанту, который понимает, как выделить вас на фоне других кандидатов. Начните мониторить рынок труда. В-третьих, сформируйте финансовую подушку безопасности на 3–6 месяцев, оптимизировав расходы. Это поможет в спокойном ритме найти хорошую новую работу, а не соглашаться на первое попавшееся место», — пояснила Любачева.

Рынок больше не прощает пассивности. Даже наличие работы в госструктуре или крупной корпорации сегодня не гарантирует занятости завтра.

Компетенции, связанные с рутинным учетом, администрированием и даже базовой диагностикой, обесцениваются. Ценность же приобретают навыки управления изменениями, межотраслевая коммуникация и способность работать с теми самыми нейросетями, которые забирают рабочие места, подчеркивает собеседница «Газеты.Ru».

Экономическая ситуация требует от бизнеса и государства жесткой экономии, а технологии не оставляют времени на раскачку. В этих условиях знание своих прав превращается из абстрактной юридической нормы в инструмент финансового выживания.