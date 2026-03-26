В 2026 году россияне ожидают новую волну увольнений

Больше половины россиян опасаются волны сокращений в своих компаниях в этом году

Четверть (26%) россиян рассказали, что в прошлом году в их компаниях были увольнения или сокращения, либо компания вовсе закрылась. Еще 30% ответили, что такая угроза была, но все обошлось. Оставшиеся 44% сказали, что в их окружении не было ни сокращений, ни закрытий.

Это показало исследование Т–Ж, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего увольнения наблюдались в сферах управления проектами и персоналом (36%), маркетинга, дизайна и контента (34%), разработки ПО (29%). Реже всего — в сферах промышленности и энергетики (14%), образования и медицины (17%).

У большинства опрошенных зарплата осталась такой же, как год назад, либо немного подросла (41 и 38% соответственно). Сильно выросли доходы у 11% счастливчиков. Почти столько же, 9,9%, сказали, что им платить стали меньше.

При этом обязанностей стало меньше лишь у 5,1% опрошенных. Чуть больше трети (34%), рассказали, что работать теперь приходится больше по распоряжению сверху, еще 18% взяли новые обязанности по собственной воле. У оставшихся 43% набор задач остался тем же, что и годом ранее.

У половины из тех, кого загрузили дополнительной работой, зарплата осталась той же. Сильно выросла лишь у 3,3%, а у 16% даже снизилась.

Самой выгодной стратегией оказалось взять на себя задачи добровольно: из тех, кто поступил так, 68% отметили рост зарплаты, в том числе у 22% она поднялась значительно. Видимо, принудительно увеличивают нагрузку те компании, у которых дела уже идут не очень хорошо, либо те, кто не особо заботится о сотрудниках и пытается выжать из них побольше за те же деньги.

Ближайшее будущее не внушает людям доверия: 55% предполагают, что могут столкнуться с увольнением в течение года, почти в два раза меньше (28%), оценивают угрозу сокращения как маловероятную. Оставшиеся затруднились ответить.

Те, в чьих компаниях прошли увольнения, более пессимистично смотрят в будущее: 81% наблюдавших или переживших сокращения считают, что такая опасность будет и в будущем году, а среди тех, у кого на работе все было спокойно, такого мнения придерживаются лишь 29%.

