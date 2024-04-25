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Православный бизнесмен Стерлигов назвал бывшую жену и детей еретиками

Православный бизнесмен Стерлигов рассказал о разводе

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Герман Стерлигов рассказал о разводе с женой Аленой, православный бизнесмен назвал супругу и старших детей «еретиками». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Православный бизнесмен заявил, что лишил наследства своих детей — сыновей Пантелеймона и Арсения. Предприниматель также сообщил в сети о своем разводе и назвал жену Алену и дочерей «пущеницами» и «еретичками».

Информация о разладе в семье Стерлиговых появилась в конце апреля, жена Германа Стерлигова тогда назвала ложью появившиеся слухи о разводе и ведении светского образа жизни. Теперь отец семейства подтвердил факт расставания с женой, на его стороне остались еще двое сыновей — Сергий и Михей.

В своем посте Стерлигов сообщил, что они являются «наследниками», что стало причиной расставания с женой — Стерлигов не объяснил, лишь отметил, что каждый человек «может проклясть ереси и стать христианином».

Ранее Герман Стерлигов назвал покупателей бананов «идиотами, жрущими отраву».

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