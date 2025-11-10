На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

«Лукойл» объявил о форс-мажоре на крупном месторождении в Ираке. С чем это связано?

Reuters: «Лукойл» объявил о форс-мажоре на нефтяном месторождении в Ираке
true
true
true
close
Maxim Shemetov/File Photo/Reuters
«Лукойл» после введения американских санкций сообщил иракским властям о форс-мажорных обстоятельствах на огромном нефтяном месторождении «Западная Курна — 2», пишет Reuters. Высокопоставленный иракский чиновник предупредил, что если причины форс-мажора не устранят за полгода, то «Лукойл» прекратит добычу в Ираке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Нефтегазовая компания «Лукойл» уведомила власти Ирака о форс-мажорных обстоятельствах на крупном нефтяном месторождении «Западная Курна — 2» после того, как Соединенные Штаты и Великобритания ввели против нее санкции, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, соответствующее письмо «Лукойл» направил в министерство нефти Ирака в прошлый вторник.

«Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, «Лукойл» прекратит добычу и полностью выйдет из проекта», — сообщил высокопоставленный представитель нефтяной промышленности Ирака.

В публикации отмечается, что в настоящее время платежи «Лукойлу» за его деятельность в Ираке остаются замороженными. Стороны изучают возможности корректировки контракта, так как в министерстве нефти Ирака заявили, что страна не может сотрудничать с компаниями, находящимися под американскими санкциями. По словам представителя ведомства, объемы сырой нефти, выделенные для оплаты «Лукойлу» в натуральной форме за ноябрь (около 4 млн баррелей), также были отменены.

Reuters пишет, что заявление «Лукойла» о форс-мажорных обстоятельствах соответствует условиям заключенного с иракскими властями контракта, и компания добивается правовой защиты от штрафов за невыполнение договорных обязательств. Сотрудничество с иностранными сотрудниками, включая менеджмент проекта (за исключением граждан России и Ирака), приостановлено.

Официального подтверждения или опровержения этой информации от «Лукойла» пока нет.

Контракт на разработку «Западной Курны — 2» был заключен между «Лукойлом» и иракскими властями в 2009 году сроком на 25 лет. Коммерческая добыча нефти стартовала в 2014-м. Доли распределены в соотношении 75% на 25%, при этом затраты полностью возложены на российскую компанию, а иракская сторона получает лишь свою долю в доходах.

Санкции США против «Лукойла»

22 октября Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, в том числе против «Лукойла». Об этом в своем выступлении сообщил президент Дональд Трамп. Таким образом Вашингтон надеется повлиять на Москву и вынудить ее пойти на прекращение огня на Украине.

«Министерство финансов вводит санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня», — заявил Трамп.

Кроме этого, Трамп заблокировал находящиеся под контролем американцев активы компаний и предупредил, что финансовые учреждения, которые будут с ними сотрудничать, могут подвергнуться вторичным санкциям. При этом он выразил надежду, что новые ограничения не будут действовать долго.

27 октября «Лукойл» заявил о намерении продать свои зарубежные активы из-за ограничений, веденных администрацией США.

30 октября стало известно, что компания Gunvor предложила выкупить зарубежные активы «Лукойла». Ключевые условия сделки уже согласованы, переговоры с другими потенциальными покупателями прекращены.

7 ноября минфин США в соцсети Х назвал Gunvor «кремлевской марионеткой» и заявил, что компания «никогда не получит лицензию на извлечение прибыли» из активов «Лукойла». В ответном посте в той же соцсети Gunvor отметил, что американская сторона дезинформирована, ее заявление не соответствует действительности — однако приобретать зарубежные активы «Лукойла» компания не будет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами