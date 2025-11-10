«Лукойл» объявил о форс-мажоре на крупном месторождении в Ираке. С чем это связано?

«Лукойл» после введения американских санкций сообщил иракским властям о форс-мажорных обстоятельствах на огромном нефтяном месторождении «Западная Курна — 2», пишет Reuters. Высокопоставленный иракский чиновник предупредил, что если причины форс-мажора не устранят за полгода, то «Лукойл» прекратит добычу в Ираке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Нефтегазовая компания «Лукойл» уведомила власти Ирака о форс-мажорных обстоятельствах на крупном нефтяном месторождении «Западная Курна — 2» после того, как Соединенные Штаты и Великобритания ввели против нее санкции, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, соответствующее письмо «Лукойл» направил в министерство нефти Ирака в прошлый вторник.

«Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, «Лукойл» прекратит добычу и полностью выйдет из проекта» , — сообщил высокопоставленный представитель нефтяной промышленности Ирака.

В публикации отмечается, что в настоящее время платежи «Лукойлу» за его деятельность в Ираке остаются замороженными. Стороны изучают возможности корректировки контракта, так как в министерстве нефти Ирака заявили, что страна не может сотрудничать с компаниями, находящимися под американскими санкциями. По словам представителя ведомства, объемы сырой нефти, выделенные для оплаты «Лукойлу» в натуральной форме за ноябрь (около 4 млн баррелей), также были отменены.

Reuters пишет, что заявление «Лукойла» о форс-мажорных обстоятельствах соответствует условиям заключенного с иракскими властями контракта, и компания добивается правовой защиты от штрафов за невыполнение договорных обязательств. Сотрудничество с иностранными сотрудниками, включая менеджмент проекта (за исключением граждан России и Ирака), приостановлено.

Официального подтверждения или опровержения этой информации от «Лукойла» пока нет.

Нефтяное месторождение «Западная Курна» «Западная Курна» — нефтяное месторождение в южной части Ирака примерно в 70 километрах от Басры, главного порта страны. Открыто в 1999 году. Месторождение разделено на две части — «Западная Курна — 1» и «Западная Курна — 2». Оператором первой (меньшей по объему) части выступает американская компания ExxonMobil, оператором второй — российский «Лукойл», и это самый ценный его зарубежный актив. Запасы месторождения «Западная Курна-2» оцениваются примерно в 2 млрд тонн или 14 млрд баррелей.

Контракт на разработку «Западной Курны — 2» был заключен между «Лукойлом» и иракскими властями в 2009 году сроком на 25 лет. Коммерческая добыча нефти стартовала в 2014-м. Доли распределены в соотношении 75% на 25%, при этом затраты полностью возложены на российскую компанию, а иракская сторона получает лишь свою долю в доходах.

Санкции США против «Лукойла»

22 октября Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, в том числе против «Лукойла». Об этом в своем выступлении сообщил президент Дональд Трамп. Таким образом Вашингтон надеется повлиять на Москву и вынудить ее пойти на прекращение огня на Украине.

«Министерство финансов вводит санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня» , — заявил Трамп.

Кроме этого, Трамп заблокировал находящиеся под контролем американцев активы компаний и предупредил, что финансовые учреждения, которые будут с ними сотрудничать, могут подвергнуться вторичным санкциям. При этом он выразил надежду, что новые ограничения не будут действовать долго.

27 октября «Лукойл» заявил о намерении продать свои зарубежные активы из-за ограничений, веденных администрацией США.

30 октября стало известно, что компания Gunvor предложила выкупить зарубежные активы «Лукойла». Ключевые условия сделки уже согласованы, переговоры с другими потенциальными покупателями прекращены.

Gunvor Gunvor – один из крупнейших в мире нефтетрейдеров. Международная компания была основана в 1997 году Геннадием Тимченко и его шведским партнером Торбьерном Торнквистом. В 2014 году накануне введения против него санкций Тимченко продал Торнквисту свою долю.

7 ноября минфин США в соцсети Х назвал Gunvor «кремлевской марионеткой» и заявил, что компания «никогда не получит лицензию на извлечение прибыли» из активов «Лукойла». В ответном посте в той же соцсети Gunvor отметил, что американская сторона дезинформирована, ее заявление не соответствует действительности — однако приобретать зарубежные активы «Лукойла» компания не будет.