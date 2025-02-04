Россиян пугают принудительным переходом на цифровой рубль. Что ответил Центробанк?

В соцсетях и мессенджерах в последнее время стали активно распространяться призывы избегать использования цифрового рубля и писать отказы от подключения цифровых кошельков. Авторы рассылок рассказывают, как написать такое заявление и куда его отправить. В Госдуме уже сообщили о появлении фейка о том, что россияне теперь якобы будут получать пенсии в цифровой валюте. В Центробанке подобные сообщения назвали «очередным мифом», который не соответствует действительности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Центральный банк России зафиксировал всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и социальных сетях. Об этом РБК заявил представитель регулятора.

«Как правило, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», — уточнил представитель ЦБ.

Что такое цифровой рубль? Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег.



Все три формы рубля — наличная, безналичная и цифровая — равносильны между собой, то есть один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.



Выпуск цифрового рубля планируется начать 1 июля 2025 года, сейчас 13 российских банков проводят пилотирование новой формы денег. Эмитентом цифровых рублей будет ЦБ РФ. Деньги буду выпускаться в виде цифрового кода и храниться на цифровых кошельках, открытых на платформе регулятора. Создать такой кошелек можно будет только через приложения коммерческих банков, которые будут выполнять роль посредника между клиентом и Центробанком.



При этом делать это необязательно — человек вправе сам выбирать, нужен ему цифровой кошелек или нет. Как уточняет ЦБ, даже если клиенту переведут цифровые рубли, он сможет в любой момент перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка.

По его словам, цифровые рубли будут выпускаться в дополнение к уже имеющимся наличным и безналичным средствам. Решение об их использовании будет приниматься самим владельцем.

В Центробанке также назвали слухи о существовании плана отказа от наличных денег и о якобы принудительном переводе всех граждан на цифровые рубли «очередным мифом, который не соответствует действительности».

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов сообщал, что в соцсетях распространяется фейк, что россияне якобы будут получать пенсии в цифровых рублях, а для отказа от таких начислений нужно направить заявление в регулятор или в обслуживающий пенсионера банк.

«Отказ от цифрового рубля»

В последнее время, как пишет РБК, в соцсетях стали распространяться сообщения, которые призывают избегать использования цифровых рублей и писать отказы от их подключения. Такие посты можно найти, например, во «ВКонтакте», некоторые из них содержат инструкции, как правильно составить «отказ» и куда его нужно отправить, а также примеры заявлений.

«Авторы рассылок пугают граждан тем, что переход на цифровые рубли будет принудительным и приведет к ограничению их расходов. В одной из таких рассылок утверждается, что цифровой рубль якобы уже начал вводить Сбербанк и он собирает подписи клиентов для их оцифровки, прося подписать «новые квитанции», — говорится в статье.

Распространители фейковых сообщений используют такие формулировки, как «цифровое рабство» или «цифровой концлагерь». При этом такие сообщения обычно распространяют аккаунты, которые публикуют недостоверную информацию.

Однако есть и вполне «живые» страницы, на которых люди публикуют фотографии, как отправляют заявления в Банк России или Пенсионный фонд.

«Сегодня я отправила письмо в Центральный Банк России, который находиться в Москве. На местном уровне в Сбербанк и в Пенсионный фонд я подала отказ от цифрового рубля ранее», — написала одна из пенсионерок под таким постом (орфография и пунктуация автора сохранены).

Доступ пока ограничен

Сергей Гаврилов пояснил, что проект цифрового рубля еще тестируется, а доступ к этой валюте ограничен. Кроме того, в основе пенсионной системы лежит принцип доступности получения средств, позволяющий каждому пенсионеру выбрать удобный для себя вариант — наличные, банковский счет или, например, по почте в отделении, или доставку на дом почтальоном.

«Очевидно, что перевод пенсий исключительно в цифровые рубли был бы прямым ограничением этого выбора, что противоречит самой сути государственных выплат. <…> никакой обязательный переход на цифровые рубли немыслим и фактически означал бы потерю реального доступа к средствам, что создало бы социальное напряжение и риск дискриминации по технологическому признаку», — пояснил депутат.

Государство не может установить единственный способ их получения, даже если речь идет о традиционных банковских переводах, не говоря уже о цифровых деньгах, которые остаются относительно новым инструментом, добавил парламентарий.

Как минимум один МФЦ также заявил, что не предоставляет услугу «Отказ от цифрового рубля». Там напомнили, что цифровой рубль не будет заменой наличным деньгам или безналичным расчетам.

«Граждане по-прежнему могут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать: наличную, безналичную или цифровую. <…> Таким образом, нет необходимости инициировать отказ от цифровой формы валюты, поскольку ее использование, создание счетов и операции по ним осуществляются на усмотрение владельца», — объяснили в МФЦ.

Представитель Сбербанка также сообщил РБК, что цифровой рубль пока недоступен для граждан, так как Центробанк РФ планирует запустить его только летом 2025 года.