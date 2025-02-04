Россиян пугают принудительным переходом на цифровой рубль. Что ответил Центробанк?

Центральный банк России зафиксировал всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и социальных сетях. Об этом РБК заявил представитель регулятора.
«Как правило, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», — уточнил представитель ЦБ.
По его словам, цифровые рубли будут выпускаться в дополнение к уже имеющимся наличным и безналичным средствам. Решение об их использовании будет приниматься самим владельцем.
В Центробанке также назвали слухи о существовании плана отказа от наличных денег и о якобы принудительном переводе всех граждан на цифровые рубли «очередным мифом, который не соответствует действительности».
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов сообщал, что в соцсетях распространяется фейк, что россияне якобы будут получать пенсии в цифровых рублях, а для отказа от таких начислений нужно направить заявление в регулятор или в обслуживающий пенсионера банк.
«Отказ от цифрового рубля»
В последнее время, как пишет РБК, в соцсетях стали распространяться сообщения, которые призывают избегать использования цифровых рублей и писать отказы от их подключения. Такие посты можно найти, например, во «ВКонтакте», некоторые из них содержат инструкции, как правильно составить «отказ» и куда его нужно отправить, а также примеры заявлений.
«Авторы рассылок пугают граждан тем, что переход на цифровые рубли будет принудительным и приведет к ограничению их расходов. В одной из таких рассылок утверждается, что цифровой рубль якобы уже начал вводить Сбербанк и он собирает подписи клиентов для их оцифровки, прося подписать «новые квитанции», — говорится в статье.
Распространители фейковых сообщений используют такие формулировки, как «цифровое рабство» или «цифровой концлагерь». При этом такие сообщения обычно распространяют аккаунты, которые публикуют недостоверную информацию.
Однако есть и вполне «живые» страницы, на которых люди публикуют фотографии, как отправляют заявления в Банк России или Пенсионный фонд.
«Сегодня я отправила письмо в Центральный Банк России, который находиться в Москве. На местном уровне в Сбербанк и в Пенсионный фонд я подала отказ от цифрового рубля ранее», — написала одна из пенсионерок под таким постом (орфография и пунктуация автора сохранены).
Доступ пока ограничен
Сергей Гаврилов пояснил, что проект цифрового рубля еще тестируется, а доступ к этой валюте ограничен. Кроме того, в основе пенсионной системы лежит принцип доступности получения средств, позволяющий каждому пенсионеру выбрать удобный для себя вариант — наличные, банковский счет или, например, по почте в отделении, или доставку на дом почтальоном.
«Очевидно, что перевод пенсий исключительно в цифровые рубли был бы прямым ограничением этого выбора, что противоречит самой сути государственных выплат. <…> никакой обязательный переход на цифровые рубли немыслим и фактически означал бы потерю реального доступа к средствам, что создало бы социальное напряжение и риск дискриминации по технологическому признаку», — пояснил депутат.
Государство не может установить единственный способ их получения, даже если речь идет о традиционных банковских переводах, не говоря уже о цифровых деньгах, которые остаются относительно новым инструментом, добавил парламентарий.
Как минимум один МФЦ также заявил, что не предоставляет услугу «Отказ от цифрового рубля». Там напомнили, что цифровой рубль не будет заменой наличным деньгам или безналичным расчетам.
«Граждане по-прежнему могут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать: наличную, безналичную или цифровую. <…> Таким образом, нет необходимости инициировать отказ от цифровой формы валюты, поскольку ее использование, создание счетов и операции по ним осуществляются на усмотрение владельца», — объяснили в МФЦ.
Представитель Сбербанка также сообщил РБК, что цифровой рубль пока недоступен для граждан, так как Центробанк РФ планирует запустить его только летом 2025 года.