«Доллар может упасть и до 60». Что будет с курсом рубля летом?

С начала года рубль подорожал к доллару на 26%. Почти аналогичную динамику российская валюта показала к евро и юаню. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты отметили, что летом курс рубля будет во многом определяться геополитической ситуацией. При благоприятном сценарии доллар будет стоить 70–80 рублей, не исключены минимумы по 60 рублей. В случае эскалации российско-украинского конфликта курс доллара составит 90–100 рублей. Что еще будет влиять на курс рубля и когда покупать валюту — в нашем материале.

29 апреля доллар стоил 81,5 рубля, евро — 92,7 рубля, юань — 11,2 рубля к 14:00 мск. По мнению экономистов, динамика курса российской валюты в ближайшие месяцы будет во многом определяться ходом переговоров РФ–США и развитием геополитической ситуации. Эксперты уверены, что текущее укрепление рубля может продлиться летом, пока есть прогресс в переговорах или пока российские власти не задействуют меры для сдерживания укрепления национальной валюты.

«Любые улучшения в геополитической ситуации приведут к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций. Возрастут ожидания смягчения санкций и притока иностранного капитала на российский рынок — спекулянты обычно приходят первыми, затем могут вернуться прямые инвестиции в российскую экономику. На этих ожиданиях российские участники рынка могут продавать валюту. А экспортеры будут сбрасывать валюту на ожиданиях, что она станет дешевле», — заявил «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его оценке, в этом сценарии доллар в ближайшие месяцы будет стоить 70–80 рублей, а при обратной эскалации в переговорах и ухудшении геополитической ситуации курс американской валюты составит 90–100 рублей.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер уверен, что в апреле рубль достиг вершины цикла укрепления, а иностранные валюты «свое уже отпадали».

«Сильно выше доллара по 90 рублей и юаня по 12 рублей к лету, наверное, пока рано загадывать. Все-таки геополитические консультации идут, и вшитая в курс рубля риск-премия снижена, а это фактор поддержки нацвалюты от обширной девальвации», — отметил экономист в беседе с «Газетой.Ru».

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко уверен, что к июню курс доллара составит 76–84 рубля, евро — 88–96 рублей, юаня — 10,8–11,8 рубля. Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин допустил, что летом курс доллара приблизится к 90 рублям, евро – к 100 рублям, а юаня – к 12,2 рубля.

Какие будут минимумы доллара

Экономисты не исключили доллар по 60–70 рублей этим летом в случае существенного притока иностранных инвестиций в Россию. По мнению экспертов, при долларе по 70 рублей российские власти введут меры по сдерживанию укрепления нацвалюты.

«В случае существенного притока иностранного капитала на российский рынок доллар в моменте может упасть и до 60–70 рублей. В 2022 году доллар довольно долго стоил 50–60 рублей, пока власти не предприняли меры для ослабления рубля. От крепкого рубля в первую очередь выигрывают импортеры и граждане, которые могут покупать иностранные товары дешевле. Также при крепком рубле можно ожидать более быстрого замедления инфляции и более раннего начала цикла снижения ключевой ставки. В то же время слишком крепкий курс рубля невыгоден для бюджета и экспортеров. Поэтому власти могут задействовать разные механизмы для сдерживания укрепления рубля», — сказал Васильев.

По его словам, такими мерами могут стать словесные интервенции о нежелательности укрепления рубля, сокращение продажи валюты в рамках бюджетных операций с переходом к пополнению валюты в резервы, полная отмена обязательной продажи валютной выручки, активный выпуск нерезидентов со счетов типа «С», ослабление ограничений на вывод капитала, снижение ключевой ставки при явном замедлении инфляции.

Васильев подчеркнул, что эти меры эффективны и смогут развернуть текущий тренд на укрепление рубля.

Что влияет на курс рубля

По словам экономистов, сейчас профицит торгового баланса в условиях санкций остается одним из главных макроэкономических факторов поддержки курса рубля. В пользу рубля играют продажа юаней из резервов в рамках бюджетных операций (сейчас — на 10,5 млрд руб. в день) и высокие рублевые процентные ставки. Против рубля играют снижение цен на нефть, рост спроса на валюту.

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«Поддержка рубля в ближайшие месяцы будет снижаться, так как в апреле цена на нефть и цены на другое сырье снизились из-за торговых войн [президента США Дональда] Трампа и решения ОПЕК+ начать наращивать нефтедобычу. Протекционистская политика США может привести к существенному замедлению мировой экономики и снижению глобального потребления сырьевых товаров, что негативно для российского экспорта и рубля. С апреля цена на нефть Brent устойчиво перешла в диапазон $60–70 за баррель, после того как в течение нескольких лет удерживалась в диапазоне $70–80 за баррель (в основном усилиями ОПЕК+)», — уверен Васильев.

По его прогнозу, средняя цена барреля Brent во втором квартале составит $65, а в третьем — $60 после $76 в первом квартале и $81 в среднем за прошлый год.

«В июне вероятно снижение ключевой ставки ЦБ, причем не исключен шаг от 50 базисных пунктов (до 20,5%), а смягчение денежно-кредитной политики фундаментально негативно для нацвалюты. Импорт может оживиться, в то же время экспортные доходы [могут] остаться на прежнем уровне или сократиться, что будет зависеть от мировых цен на сырье. Если рассматривать сценарий геополитической оттепели и отмены санкций, то можно предположить увеличение объемов экспорта, но и импортные потоки в этом случае могут заметно вырасти, что сбалансирует предложение и спрос на валютном рынке. Также не будем забывать, что лето – это сезон отпусков, когда физический спрос на иностранные деньги повышенный», — добавил Бахтин.

По его мнению, текущие курсы валют комфортны для их покупки как под летние поездки, так и с целью инвестиций.

Вице-президент «Опоры России», глава комитета по эффективному производству и производительности труда Дмитрий Пищальников призвал помнить, что любое планирование в текущей геополитической ситуации — это риск , поскольку на курс рубля к зарубежным валютам влияет множество слабо прогнозируемых внешнеэкономических и политических факторов, в том числе связанных с США, Китаем, Индией и Пакистаном.

«При стабильных нефтяных ценах курс рубля останется в диапазоне 90–100 рублей за доллар до осени. При ухудшении конъюнктуры возможно ослабление до 110–150 рублей осенью. При благоприятной ситуации на рынке нефти не исключено укрепление рубля до 80–90 рублей за доллар. В любом случае фундаментальная зависимость рубля от цен на углеводороды и состояния бюджета остается ключевым фактором. Фонд национального благосостояния пока обеспечивает экономике подушку безопасности, однако его ресурсы ограничены, и без масштабной диверсификации экономики рубль будет оставаться чувствительным к изменениям на сырьевых рынках», — отметил Пищальников.

Экономист, топ-менеджер в области коммуникаций Андрей Лобода заявил «Газете.Ru», что геополитическая обстановка может влиять на рынок валюты вплоть до конца года.