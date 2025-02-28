Крупнейший производитель магния в России готов начать работать с США

Соликамский магниевый завод готов к партнерству с США по редкоземельным металлам

«Соликамский магниевый завод» готов возобновить поставки продукции американским партнерам, заявил «Газете.Ru» его генеральный директор и председатель российской Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов. До этого стало известно, что на площадке предприятия проектируют завод за 7 млрд рублей по производству редкоземельных металлов.

«До обострения политической ситуации ОАО «Соликамский магниевый завод» производило поставки продукции, в том числе американским партнерам. Мы готовы возобновить эти отношения. Наше предприятие производит 75% российского магния и широкий спектр редкометальной продукции – тантал, ниобий, титан, концентрат РЗЭ. Новый разделительный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, это позволит расширить спектр поставок. Планируется выпуск неодима, празеодима, лантана, церия и концентрата среднетяжелой группы (самарий, гадолиний, европий)», — сообщил Димухамедов.

25 февраля ТАСС сообщило, что на площадке ОАО «Соликамский магниевый завод» начали проектировать завод по производству редкоземельных металлов. Проект предполагает ежегодное производство 2,5 тыс. тонн редкоземельной продукции. Для строительства завода потребуется более 7 млрд рублей инвестиций, сообщили на СМЗ.

24 февраля об интересе к российским редкоземельным металлам рассказал президент США Дональд Трамп. В тот же день президент России Владимир Путин провел совещание на тему редкоземельных металлов, где выразил готовность предложить американским партнерам совместные проекты в этой области.

Ранее в Госдуме обвинили некоторых депутатов в продвижении интересов США.