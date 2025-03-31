Сменили имя. PPF Страхование жизни продолжит работу под брендом Everia Life

Смена названия была анонсирована еще в ноябре 2024 года, когда стало известно, что инвестиционная группа Inweasta приобрела одного из крупнейших российских страховщиков – компанию PPF Страхование жизни. Новые акционеры сразу же заявили, что она «претерпит ребрендинг в начале 2025 года, и это будет единственным значимым изменением, которое заметит рынок». «Газета.Ru» выяснила, что происходит в компании сейчас.

Новое название страховой компании – Everia Life. Оно образовано от английского корня ever («вечный», «постоянный») и символизирует надежность и заботу о клиентах. Кроме того, слово «everia» созвучно с русским «доверие». Именно на этом фундаменте строится вся деятельность компании, которая специализируется на программах долгосрочного накопительного страхования жизни.

Смена названия страховщика – редкий случай, когда ребрендинг проводился при участии сотрудников самой компании. Агенты, менеджеры и директора постарались отразить в новой концепции бренда наработанные за много лет подходы к страхованию жизни. Это персональное сопровождение, понятные, прозрачные условия сотрудничества, быстрая выплата по страховым случаям и честность во всем. Разработкой визуального стиля занималось агентство ONY.

25 лет надежности

Everia Life работает на рынке почти 25 лет. Раньше она принадлежала чешской инвестиционно-финансовой группе PPF и в разное время называлась «Чешская страховая», Generali PPF, PPF Страхование жизни.

Компания предлагает программы страхования жизни для взрослых и детей, а также возможность обеспечить себе дополнительную пенсию в старости. Есть специальные предложения для женщин и корпоративных клиентов, семейная программа и защита от онкологии.

Ребрендинг касается только названия и внешних атрибутов и не затрагивает бизнес-модель, продукты и внутренние процессы компании. Весь ключевой менеджмент и специалисты продолжают свою деятельность в компании.

Как сообщили «Газете.Ru» в Everia Life, агентская сеть продолжает работать в привычном режиме: у каждого клиента остается свой агент, который сопровождает договор на протяжении всего срока действия.

«Клиенты Everia Life могут быть уверены: рядом по-прежнему остаются профессионалы, которые знают их ситуацию и готовы помочь», — отмечают в компании.

Сегодня Everia Life представлена в 74 городах России, управляет сетью из 88 агентств и обслуживает более 320 тысяч клиентов. Компания входит в ТОП-2 по продажам через агентскую сеть и занимает третье место по портфелю долгосрочных договоров страхования жизни. Средний срок действия договора — 20 лет.

Новые вызовы

Компания проводит ребрендинг на фоне укрепления своих позиций на российском рынке. По итогам 2024 года премия в агентском канале компании увеличилась на 10%. Продажи долгосрочных договоров, заключенных в 2024 году, выросли на 11% относительно 2023 года. За прошедший год было урегулировали почти 28 тыс. страховых случаев, что является вторым показателем на рынке долгосрочного страхования жизни. Выплаты клиентам выросли на 17%.

«Изменения — естественная часть развития любой сильной компании. Мы меняем свое имя, потому что время и обстоятельства ставит перед нами новые вызовы. А мы уверенно на них отвечаем, сохраняя при этом все то, что делает нас теми, кем мы являемся: надежным партнером для наших клиентов. Новый бренд — это наша общая работа, в которую вложены опыт, смысл и энергия команды. Он отражает то, кем мы стали сегодня. Как и прежде, мы остаемся рядом — чтобы защищать, поддерживать и помогать вовремя», – заявил «Газете.Ru» председатель правления Everia Life Вит Седлачек.

Международная инвестиционная группа Inweasta, ставшая новым владельцем страховой компании, была учреждена в 2022 году Андреем Елинсоном. Группа специализируется на инвестициях на международных рынках, ее штаб-квартира расположена в Дубае, а офисы в Гонконге, Вене и Стамбуле. Inweasta реализует свои проекты более чем в 12 странах и управляет активами на сумму более миллиарда долларов.