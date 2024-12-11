Исторический год. Как закон о промышленном майнинге повлиял на развитие отрасли? Россия стала второй в мире по объему майнинговых мощностей

2024 год стал историческим для российской индустрии майнинга. Она стала официальной отраслью экономики страны. Принятый в августе закон о промышленном майнинге установил четкие правила игры и открыл новые перспективы для развития стратегической сферы. В материале «Газеты.Ru» — как это повлияло на отрасль в стране.

Почему это важно?

Долгие годы майнинг криптовалют ассоциировался у многих с непонятной добычей «цифровых монеток». На деле же это сложные вычисления, которые требуют мощной инфраструктуры — центров обработки данных. Эти ЦОДы могут использоваться не только для добычи криптовалют, но и для других энергоемких вычислений и задач, которые уже сейчас формируют будущее, например, развития исследований в области искусственного интеллекта.

За годы стихийного развития в условиях юридической неопределенности российские майнеры выстроили с нуля индустрию, которая сейчас занимает второе место в мире.

Принятие закона стало сигналом о поддержке отрасли на государственном уровне.

Что изменил закон?

Во-первых, он закрепил майнинг как вид деятельности. Утверждены четкие и прозрачные правила работы и регулирования отрасли. Теперь компании могут официально регистрироваться, платить налоги, в результате сфера стала более надежной для инвесторов, в том числе зарубежных. За этот год зафиксирован рекордный рост иностранных инвестиций. Майнинговые компании начали реализацию новых проектов в энергопрофицитных регионах. ЦОДы дадут стране высокооплачиваемые рабочие места и дополнительные доходы в бюджет. В 2025 году объем налоговых поступлений от отрасли, по подсчетам Ассоциации промышленных майнеров, составит 50 млрд рублей. Это почти в 20 раз больше, чем до принятия закона.

Во-вторых, Россия закрепила за собой статус одного из мировых криптолидеров. Сейчас наша страна находится на втором месте по объему майнинговых мощностей. Активный рост отрасли позволяет рассчитывать, что уже в перспективе 2-3 лет Россия сможет выйти на первое место.

В-третьих, криптовалюты – продукт майнинга – теперь могут быть использованы в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам в рамках специального экономического правового режима. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в условиях ограничений по расчетам в недружественных валютах и через недружественные банки использование криптовалют в расчетах за импорт и экспорт стало оправданно, поскольку с ними можно работать в обход банковского сектора. Это позволит России минимизировать эффект санкционного давления. ЦБ ожидает, что первые трансграничные платежи с использованием криптовалют пройдут до конца этого года.

В чем еще плюс майнинга?

Стремительное развитие нейросетей, внедрение их во всех сферы деятельности человека и отрасли производства повлекло за собой резкий рост спроса на дата-центры во всем мире, в том числе и в России.

Во время послания Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин анонсировал новый нацпроект «Экономика данных» и поручил Правительству разработать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей дата-центров в 10 раз к 2030 году.

Сегодня к созданию цифровой инфраструктуры подключаются крупнейшие российские корпорации. Сбербанк, Ростелеком, Газпром и Wildberries активно начали собственные проекты по созданию ЦОДов. Эти центры обеспечивают работу облачных сервисов, поддержку искусственного интеллекта и локализацию данных.

Но возможности быстрого расширения дата-центров остаются ограниченными. На строительство среднего по мощности ЦОДа уходит как минимум 2 года.

И вот здесь свою роль может сыграть промышленный майнинг. Дата-центры для добычи криптовалют – это та же инфраструктура, что используется развития нейросетей и ИИ.

«Сегодня майнинг в России перестает быть только историей про криптовалюты. Это готовая инфраструктура, используя которую наша страна сможет быстрее занять место среди лидеров в разработке искусственного интеллекта, укрепить свои позиции в глобальной гонке и создать прочный фундамент для развития экономики будущего», - рассказывает лидер российской майнинговой отрасли, владелец и гендиректор оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец.

Что выгоднее?

Майнинговые ЦОДы обладают мощными стойками, эффективными системами охлаждения и способны выдерживать значительные нагрузки. Все эти качества делают их идеально подходящими для обучения языковых моделей, анализа больших данных и других задач, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта.

Главное преимущество — скорость и экономия. Переоборудование таких центров занимает всего несколько месяцев. Кроме того, оно обходится значительно дешевле. Такие проекты могут осуществляться исключительно за счет частных инвесторов и без привлечения средств из федерального бюджета, что делает этот путь привлекательным для государства с экономической точки зрения. Крупные российские майнинговые компании готовы перераспределить до 20% мощностей ЦОДов под реализацию проектов ИИ.

К слову, подобная стратегия уже показала свою эффективность в США. Крупные майнинговые компании Core Scientific, Hive Blockchain и Hut 8 Mining, ранее специализировавшиеся на добыче криптовалют, перепрофилировали часть своих ЦОДов под решение задач, связанных с ИИ. По прогнозам американских криптоэкспертов, к 2030 году доля США в майнинге упадет с нынешних 37,8% мирового хешрейта до менее 20% как раз за счет экспансии мощностей майнинговых дата-центров под проекты ИИ.