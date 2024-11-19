Что будет с инфляцией и ключевой ставкой. Набиуллина выступает в Госдуме Онлайн-трансляция выступления главы ЦБ Набиуллиной в Госдуме

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Текущее состояние российской экономики и сценарии ее развития, прогнозы по инфляции и ключевой ставке, меры по снижению темпов роста цен — все эти темы будут затронуты в выступлении Набиуллиной. Глава ЦБ также ответит на вопросы депутатов, касающиеся экономических вызовов и мер по их преодолению. «Газета.Ru» ведет хронику событий.