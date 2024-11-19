Что будет с инфляцией и ключевой ставкой. Набиуллина выступает в Госдуме

Набиуллина назвала выход рынка недвижимости из перегрева первым шагом к повышению доступности жилья
Набиуллина заявила о росте доходов россиян:
«Выросли доходы граждан, и это можно только приветствовать».
«Я часто слышу о том, что из-за недоступного кредита инвестиции в российскую экономику прекратятся. Это не так. Инвестиции будут, несмотря на дорогой кредит», — подчеркнула Набиуллина.
Набиуллина заявила, что 73% предприятий в России испытывают дефицит кадров. Еще одна проблема бизнеса — дорогие кредиты. ЦБ обсуждает с бизнесом насущные проблемы, мнения предпринимателей учитываются ЦБ, добавила Набиуллина.
Набиуллина отметила, что ЦБ должен дейстовать решительно, чтобы «недуг высокой инфляции не стал хроническим».
Набиуллина начала выступление в Госдуме и поблагодарила депутатов за подготовку к рассмотрению денежно-кредитной политики. Она отметила, что дилеммы между сдерживанием роста цен и развитием экономики нет.
Рисковый сценарий
В 2025 году мировой кризис и низкие цены на нефть приведут к рецессии. ВВП России упадет, а инфляция поднимется до 13–15%. Ключевая ставка вырастет до 25%, восстановление начнётся не раньше 2027 года.
Проинфляционный сценарий
Спрос и затраты компаний растут, цены повышаются. Ключевая ставка останется высокой — до 23% в 2025 году. Экономика замедлится, а инфляция снизится до 4% только к 2027 году.
Дезинфляционный сценарий
Инвестиции и производство растут быстрее, товары дешевеют. Ключевая ставка снизится с 15–18% в 2025 году до 7,5–8,5% в 2027 году. Экономика и потребление развиваются быстрее, чем в базовом сценарии.
Базовый сценарий
Мировая экономика развивается спокойно. В России экономика растет, но темпы замедляются: с 3,5–4% в 2024 году до 1,5–2,5% в 2027 году. Инфляция к 2027 году снизится до 4%, а ключевая ставка будет на уровне 7,5–8,5%.
ЦБ предложил четыре сценария развития экономики на ближайшие три года: базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. В каждом указаны прогнозы по инфляции и ключевой ставке.
Чтобы замедлить рост цен, ЦБ повышает ключевую ставку. В 2024 году ставка сначала держалась на уровне 16%, а потом выросла до 21% в октябре. Из-за этого банки подняли проценты по кредитам, вкладам и ипотеке.
Центробанк уже представил свои планы на ближайшие три года. Главная цель — сделать рубль стабильным за счет контроля цен. ЦБ стремится держать инфляцию около 4% в год. Это, мнению регулятора, помогает экономике развиваться и привлекать деньги. Сейчас инфляция в России составляет 8,4% (данные на 21 октября).
Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня в 12:00 по московскому времени глава Центробанка Эльвира Набиуллина расскажет в Госдуме, как ЦБ планирует управлять деньгами в 2025–2027 годах (основные направления денежно-кредитной политики). Набиуллина объяснит, чего ждать от инфляции и ставок, опишет возможные сценарии развития экономики и её текущее состояние. «Газета.Ru» будет вести прямую трансляцию.