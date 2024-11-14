Доллар по 110 рублей. Чего ждать от курса валют к концу года? Курс доллара на Мосбирже 14 ноября превысил 100 рублей

Доллар на межбанковском рынке 14 ноября стоил более 100 рублей. К 15:29 мск курс американской валюты составил 100,2 рубля, что стало максимумом с октября 2023 года. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», объяснили взлет доллара «эффектом победы Дональда Трампа», а также дисбалансом спроса и предложения на валюту в России. По прогнозу экспертов, к концу года доллар может достичь 105-110 рублей. Пора ли продавать американскую валюту — в нашем материале.

Доллар взлетел из-за «эффекта победы Дональда Трампа» на президентских выборах в США, объяснил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Рубль после недельного плавного укрепления вновь снижается, но динамика к основным валютам различная. Евро, например, придавлен и против рубля остается на трехнедельных минимумах, а с его ноябрьского максимума это -2,5%. Юань подрос к 13,68 рубля. Это на 1,5% выше недавнего минимума у 13,44 рубля, но все еще на 1% ниже осеннего максимума над 13,8 рубля. А вот доллар переписал годовой максимум, и курс на максимумах с октября 2023 года. Причина опережающего роста доллара относительно иных валют против рубля кроется исключительно в динамике глобального доллара США относительно всех мировых валют. Так, индекс доллара DXY, который показывает эту динамику, взлетел на максимумы лета на фоне снижения вероятности быстрого уменьшения ключевой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) после победы Трампа», — отметил экономист.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов связал укрепление доллара к рублю с дисбалансом между спросом и предложением на российском валютном рынке. Аналитик пояснил «Газете.Ru», что экспортеры стали значительно снижать объемы продажи валютной выручки, а сделки часто заключаются в национальных валютах.

«С одной стороны, это может быть связано со снижением нефтяных цен Brent в район $70-75 за баррель. С другой — с ослаблением требований обязательной продажи валютной выручки и санкционными издержками на возврат валюты в страну. Есть риски повторения сценария 2023 года, когда рубль слабел до тех пор, пока власти не вернули обязательную продажу валютной выручки», — сказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Также негативные факторы для рубля — сезонно возрастающий в конце года отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы в последние месяцы года , которые, в том числе, идут на закупку импорта.

По мнению Антонова, тренд на укрепление доллара к рублю может продлиться достаточно долго . Аналитик пояснил, что индекс доллара приблизился к ключевому уровню сопротивления в 106,775 пунктов. Если доллар преодолеет эту отметку, есть вероятность, что рост продолжится до уровня 112 пунктов, что поддержит давление на рубль, уточнил эксперт. По словам Антонова, в конце года традиционно наблюдается рост спроса на валюту, сочетающийся с увеличением госрасходов. Так что до конца года давление на рубль, скорее всего, останется, допустил аналитик.

Васильев предположил, что тренд на укрепление доллара продлится в ближайшие месяцы. Директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко ожидает повышенных колебаний курса рубля в краткосрочной перспективе.

«Значительная часть укрепления доллара, вероятно, пройдена. Однако, например, укрепление доллара к евро может продолжиться из-за перетока капитала в США после умеренно-негативных для Евросоюза итогов президентских выборов. Текущее движение доллара по меркам глобального рынка выглядит внушительным, что может потребовать понижательной коррекции в перспективе недели-двух недель», — подчеркнул начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин призвал россиян не паниковать из-за взлета доллара.

«Ничего страшного в небольших колебаниях курсов валют нет. Видимое сегодня движение — вполне нормальная ситуация, нет никаких оснований для паники. Считаю важным сохранять холодный рассудок, не принимать эмоциональных решений», — сказал экономист «Газете.Ru».

До какого курса может подорожать доллар

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев допустил, что к концу года курс доллара и евро сравняются приблизительно на уровне 101-102 рубля. Васильев ожидает, что американская валюта будет стоить 98-103 рубля.

Антонов ожидает доллар по 105 рублей к концу года.

«Ситуация может меняться в зависимости от нескольких факторов, однако если ЦБ и Минфин не предпримут никаких действий, при текущих темпах ослабления рубля к концу года курс доллар может достичь 105 рублей . Что касается предела укрепления рубля в этом году, то я вижу максимум 94,75 рублей за один доллар. Этот уровень не кажется слишком оптимистичным при текущих обстоятельствах», — подчеркнул Антонов.

По прогнозу Балынина, в оставшуюся часть года доллар будет находиться в диапазоне 98-105 рублей.

«У рубля мало поводов для проявления самостоятельной динамики. Фундаментальные факторы для него остаются умеренно-негативными, поэтому едва ли российская валюта сможет заметно укрепиться в ближайшие недели», — спрогнозировал Евстифеев.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предположил, что если Трамп продолжит свою политику налоговых сокращений и стимулирования экономики, это может привести к укреплению доллара.

« До конца года доллар может находиться в диапазоне 97-104 рубля за доллар , в зависимости от реакции рынков и экономик. Предел укрепления доллара может зависеть от уровня экономической активности и спроса на валюту. Если текущие негативные факторы продолжатся, предел может достигнуть 110 рублей за доллар, но это скорее сценарий пессимистичного прогноза», — спрогнозировал экономист.

По оценке Васильева, рубль продолжит слабеть в 2025 году. В свои прогнозы на четвертый квартал 2025 года аналитик закладывает средний курс доллара в 106 рублей.

Продавать ли доллары

По мнению Антонова, продавать доллары стоит, если они не пригодятся, но если нужна валюта, то стоит оставить, посоветовал эксперт. Но он призвал помнить о том, что это валюта недружественной страны, и ее неожиданное ослабление может повлечь финансовые потери.

«Наличие долларов в сбережениях позволяет снижать риски, связанные с ослаблением рубля, поэтому их наличие выглядит логичным. В то же время, получить дополнительную доходность от вложений долларов внутри России практически невозможно, что несколько снижает их привлекательность как основного способа сбережений», — добавил Евстифеев.

Балынин глубоко убежден, что россиянам доллары абсолютно не нужны.

«Доллар — это «токсичная» валюта, и крайне важно гражданам от нее избавляться, сейчас отличная возможность для этого. И больше не нужно будет обращать внимание на изменение курса доллара. Хранение накоплений в рублях — самое оптимальное решение в условиях текущих ставок по вкладам», — уверен экономист.

Зельцер допустил, что сейчас — хорошее время для продажи доллара.

«Несмотря на очередную волну ослабления рубля, видится техническая перекупленность инвалют при одновременной стабилизации ставок денежного рынка, и от текущих уровней в рамках оставшихся месяцев года допускаем коррекцию в пределах 3% по доллару, чуть меньше вниз ждем юань, а вот евро, возможно, свой потенциал коррекции почти уже и отработал. Спекулятивно, возможно, уже и пора зафиксировать рост оставшихся двух перегретых инвалют», — сказал Зельцер.