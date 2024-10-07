«Планка в 100 рублей может не устоять». Что будет с курсом доллара до конца года Аналитик Буйволов допустил трехзначный курс доллара до конца года

Курс доллара на внебиржевом рынке 7 октября в моменте превышал 96 рублей, евро — поднимался до 106 рублей. Юань на Мосбирже стоит 13,55 рубля (данные на 14:45 мск). С начала осени курсы иностранных валют выросли к рублю более чем на 10%, уточнил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По прогнозам экспертов, стоимость доллара до конца года может достичь 100 рублей, евро — 110 рублей, юаня – 17 рублей. Что будет влиять на курсы зарубежных валют и когда лучше покупать доллары и евро – в нашем материале.

Что будет влиять на курсы валют

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев сказал «Газете.Ru», что волатильность российского валютного рынка может остаться высокой (то есть курсы зарубежных валют будут сильно колебаться – «Газета.Ru») из-за санкций. А кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов наоборот исключил резкие взлеты и падения курсов валют:

«Даже результаты выборов президента в США, в отличии от прошлых лет, не повлияют на курс рубля. В целом рубль недооценен, и по логике должен лишь укрепляться. Резких всплесков не предвидится. На курсообразование может повлиять лишь обострение ситуации на Ближнем Востоке, поскольку это затронет мировой рынок нефти».

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в начале октября рубль слабеет из-за того, что российские экспортеры могут продавать меньше валютной выручки. В том числе — из-за послаблений в обязательной продаже валютной выручки и сложностей с проведением платежей вследствие санкций. Кроме этого, сейчас вероятен повышенный спрос на иностранную валюту для закупки импорта под высокий новогодний сезон, что приводит к укреплению курсов валют, отметил Васильев. По его оценке, в конце октября рубль может получить поддержку от налогового периода и дальнейшего повышения ключевой ставки. Он ожидает, что ЦБ на ближайших заседаниях повысит ключевую ставку до 22% с текущего уровня в 19%.

«Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме того, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту). Также в пользу рубля выступит дорожающая нефть. Котировки нефти Brent вернулись к $80 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке», — пояснил аналитик.

С ним согласился аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов:

«Достижение долларом трехзначного уровня возможно, но вероятность этого ниже 50%. С одной стороны, от психологической отметки 100 рублей за доллар курс сейчас отделяет всего несколько рублей. Резкий геополитический негатив, сильная коррекция в сырье – и планка может не устоять.

С другой стороны, технически инвалюты перегреты, и в ближайшей перспективе можно скорее ожидать нисходящей коррекции в юане, долларе и евро. Жесткий курс ЦБ, резко выросший объем чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, возвращение цен на нефть в район $80 за баррель Brent могут поддержать рубль».

Буйволов призвал учитывать, что если санкционное давление будет фокусироваться больше на импорте, рубль может укрепляться, если же ограничения будут больше касаться ограничений экспорта, то это будет фактором более выраженной рублевой слабости. Также аналитик напомнил, что девальвация способствует ускорению роста цен, в чем российский регулятор, очевидно, не заинтересован.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам аналитика, ситуация на валютном рынке в ближайшие месяцы будет во многом определяться геополитической обстановкой и ситуацией с платежами с дружественными странами. По его прогнозу, средний курс доллара в октябре-декабре составит 93 рубля, евро – 103 рубля, юаня – 13,3 рубля

Васильев добавил, что первая половина каждого месяца — традиционно менее благоприятная для курса рубля из-за более низкой активности экспортеров. Вторая половина месяца — обычно более благоприятная для рубля из-за налогового периода , когда экспортеры более активно продают валютную выручку. Однако в целом валютный рынок в краткосрочном периоде является трудно прогнозируемым, поэтому Васильев не рекомендовал подгадывать момент для продажи и покупки валют.

По словам Зельцера, исходя из практики, в октябре рубль еще укрепляется, а в ноябре с вероятностью более 70% инвалюты пойдут опять в рост . Доллар будет стоить 92 рубля, евро – 102 рубля, а юань – 13 рублей, прогнозирует экономист.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода допустил, что доллар до конца года будет стоить 95-100 рублей, евро — около 110 рублей, юань — 15-17 рублей при реализации умеренно негативного сценария.

«Прогноз на октябрь 2024 года — 92-98 рублей за доллар и 100-108 рублей за евро. Вероятность того, что доллар достигнет 100 рублей до конца года, составляет около 30% и это может быть краткосрочно»,

— сказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Когда покупать валюту

По словам Зельцера, более благоприятный момент для покупки валюты будет после октября:

«Сейчас дорого, а после октябрьской коррекции и в ноябре курсы вероятно будут выгоднее текущих. Вот тогда и под отскок к Новому году можно будет взять юань, доллар и евро».

По мнению Васильева, каждому россиянину лучше строго придерживаться своего инвестиционного плана. Эксперт назвал вложения в иностранные валюты во многом результатом личных воззрений граждан на перспективы курса рубля. Васильев не ждет какого-то сильного ослабления курса рубля в ближайшие кварталы, и поэтому считает вложения в рублевые вклады под 19-22% годовых более выгодными, чем вложения в инвалюты.

«Если человек путешествует за границу, можно купить ту наличную валюту, которая более востребована в тех странах, куда едет инвестор. Для диверсификации портфеля и страховки от сильного обесценения рубля можно часть активов держать в иностранной валюте. Для консервативных инвесторов могут подойти депозиты в юанях, ставки по которым растут последние месяцы. Для более продвинутых инвесторов могут подойти замещающие облигации крупных российских компаний, которые сейчас дают 11-15% годовых в долларах и юанях. Но нужно тщательно планировать свои финансовые возможности», — посоветовал Васильев.

Евстифеев уточнил, что покупка иностранной валюты интересна для долгосрочных сбережений, поскольку страхует от девальвационных рисков рубля.

«Для краткосрочного инвестирования рублевые сбережения также выглядят привлекательно на фоне высокого уровня внутренних процентных ставок. Оптимальной сейчас может выглядеть структура сбережений, в которой доля рубля составляет 30-50%, а остальное приходится на иностранную валюту. В этом случае сохраняется возможность получать высокую рублевую доходность и одновременно хеджировать риски ослабления национальной валюты», — рекомендовал эксперт.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин призвал не предпринимать никаких решений по покупке валюты на панике:

«Также важно иметь в виду, что существует разница между курсом покупки и курсом продажи иностранной валюты. Более того, могут быть установлены комиссии за проведение валютно-обменных операций. Поэтому даже при изменении курса на 10–15% заработать не получится вовсе. Я бы рекомендовал гражданам, которые не имеют профильного экономического образования даже не задумываться о возможности заработать на колебаниях курсов валют. Опыт показывает, что это практически всегда приводит к потере средств».

Если валюта на руках есть или осталась после зарубежной командировки, экономист посоветовал сейчас не продавать ее. Есть смысл подождать декабря 2024 года и в случае роста курса валют обменять на рубли, добавил Балынин. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о случае, когда на руках уже есть иностранная валюта, а не в контексте текущего обмена рублей на иностранную валюту и проведения обратной операции в декабре 2024 года.

Лобода посоветовал россиянам вообще обходить стороной евро и доллар. Эксперт рекомендовал обратить внимание на вклады в топовых крупнейших банках, долговые инструменты и, после подписания президентом закона о развитии майнинга, присмотреться к этому рынку. Лобода считает выгодным до 5% сбережений потратить на добычу биткоина. Биткоин сегодня более безопасен, чем валюты натовских стран, подытожил Лобода:

«Чтобы ни происходило на рынках, но в период геоэкономической турбулентности россиянам стоит придерживаться только рублевых инструментов. Все остальные инвестиционные идеи вне рубля сопряжены с колоссальными рисками».