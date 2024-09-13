ЦБ опять повысил ставку — до 19%. Чего ждать дальше? ЦБ повысил ключевую ставку до 19% из-за высокого спроса и роста цен

ЦБ на заседании 13 сентября второй раз в этом году повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. В целом решение регулятора совпало с прогнозом финансового рынка. Экономисты и финансисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают дальнейшего роста ставок по вкладам и кредитам. По их мнению, максимальные ставки по депозитам в 2024-25 гг составят 22-23% годовых, по потребкредитам — 40-45% годовых, а по ипотеке — 22-25% годовых. Эксперты уверены, что повышение ключевой ставки также будет способствовать укреплению рубля на среднесрочном горизонте на 5-7% к мировым валютам. Подробнее — в нашем материале.

Решение о повышении ключевой ставки Банк России объяснил тем, что текущее инфляционное давление остается на высоком уровне и пока нет тенденций к его снижению. По оценке ЦБ, годовая инфляция по итогам года может превысить прогнозируемый июльский диапазон 6,5 - 7%.

Что такое ключевая ставка Ключевая ставка (или как она ранее называлась — «базовая») — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.



Инструмент — основной в рамках денежно-кредитной политики Банка России. Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора. Совет директоров утверждается Госдумой на пять лет. Его заседания проходят раз в квартал по заранее утвержденному графику.



Иногда ЦБ может собрать внеочередное заседание совета директоров по ставке — например, в случае чрезвычайной ситуации. Так произошло 28 февраля 2022 года, когда Запад ввел против России санкции. Ключевая ставка была повышена сразу до 20% годовых. Затем ЦБ снижал ее, но с 21 июля 2023 года вновь перешел к повышению на фоне высоких инфляции и инфляционных ожиданий населения. В прошлом году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз подряд. В 2024 году — дважды, 26 июля и 13 сентября, до 19%.



Следующее заседание по ставке состоится 25 октября, ЦБ объявит свое решение в 13:30 мск.

Регулятор подчеркнул, что рост спроса на товары и услуги в стране все еще заметно превышает их предложение:

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9% после 9,1% по итогам августа. Банк России зафиксировал другие проинфляционные факторы:

• рост ожиданий населения, бизнеса и профессиональных аналитиков по поводу дальнейшего увеличения цен;

• значительное отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста;

• высокая потребительская активность россиян на фоне роста их доходов;

• дефицит кадров и рекордно низкая безработица.

ЦБ отметил, что высокие ставки по вкладам поддерживают сберегательные настроения россиян, но дорогие займы пока недостаточно сдерживают кредитование.

ЦБ ждёт сохранения проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Ухудшились условия для внешней торговли, инфляционные ожидания остаются высокими, и это создает риски для инфляции.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что будет дальше

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что пик годовой инфляции был пройден в этом июле на уровне 9,1%. Эксперт ждет замедления инфляции до 7,1% к концу этого года и до 4,6% к концу 2025 года. При этом риски, по мнению аналитика, значимо смещены в сторону более высоких значений инфляции.

«Банк России дал сигнал о том, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. С точки зрения регулятора сейчас важно сохранять жесткую риторику, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий. Это позволит лучше донести до экономики сегодняшнее повышение ключевой ставки, чтобы затормозить инфляцию.

Мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 25 октября повысит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 20%. В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 20% будет пиком ключевой ставки в этом цикле. Мы считаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 20% примерно полгода», — уточнил аналитик.

По его мнению, возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года , когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. При этом Васильев допустил, что снижать ключевая ставка будет достаточно медленно. К концу 2025 года эксперт ожидает снижения ключевой ставки до 14%, при этом риски смещены в сторону более высоких значений: «В рисковом сценарии, если инфляция к концу этого года будет складываться выше 8%, мы допускаем, что Банк России в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку до 21-22%. Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими еще долго, а, вероятно, и еще подорожают».

Что будет с вкладами

Ставки по вкладам зависят от уровня ключевой ставки. По оценке Васильева, после ее повышения на 100 базисных пунктов (или 1 процентный пункт) 13 сентября, ставки по депозитам увеличатся на сопоставимую величину. Сейчас ставки по депозитам составляют 18-22% годовых. Это рекорд за последние 25 лет.

«Ставки по вкладам продолжат расти. ЦБ отмечает, что депозитные ставки уже повышаются в ответ на рост ключевой ставки. В ближайшие недели мы можем увидеть рост максимальных ставок по вкладам до 20-21% годовых. Процесс повышения депозитных ставок, вероятно, продолжится до конца 2024 года, особенно если ЦБ продолжит ужесточение политики. Максимальные депозитные ставки в 2024-2025 годы могут достигнуть 22-23% годовых, но это будет зависеть от дальнейших решений ЦБ и динамики инфляции», — спрогнозировал эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко.

Доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко добавил, что некоторые крупные банки уже повысили ставки до 20-21% и стоит ожидать роста на 1-2 процентных пункта в текущем месяце : «Другое дело, что не всегда эти проценты просто получить, нужно выполнять ряд условий банка — вкладывать новые деньги, не размещенные ранее, участвовать в подписке дополнительных услуг. Но тенденция на рост ставок очевидна».

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сказал, что россиянам стоит ждать дальнейших повышений ставок по вкладам в ближайшие две недели, особенно для новых клиентов и на краткосрочные депозиты до трех месяцев. В ближайшие две недели, до ожидании пересмотра ставок в банках по депозитам, правильным будет размещение свободных средств на накопительные счета (под 18–19%), а далее уже — на вклад, уверен экономист.

Что будет с кредитами

Ставки по ипотеке и потребительским кредитам тоже зависят от ключевой ставки. Васильев сказал, что после повышения ключевой ставки, примерно на 1 процентный пункт подорожают ипотека и потребзаймы: «Учитывая наши ожидания повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 20% в октябре, ставки по депозитам и по кредитам, вероятно, продолжат расти уже в октябре-ноябре.

Поэтому мы считаем, что лучше брать кредит сейчас, чем после вероятного повышения ключевой ставки. В целом сберегателям и заемщикам стоит быть готовыми к тому, что этот период жесткой монетарной политики может оказаться долгим».

Мищенко предрек рост ставок по потребительским кредитам до 30-35% годовых, а по ипотеке — до 18-20% годовых после 13 сентября. По мнению экономиста, процесс повышения кредитных ставок будет продолжаться, пока ЦБ не увидит значительного замедления кредитования. Максимальные ставки по потребкредитам в 2024-2025 годы могут достигнуть 40-45% годовых, а по ипотеке — 22-25% годовых, допустил Мищенко.

«Ставки по кредитам также продолжат рост, вилка их гораздо шире, чем в депозитной сфере — в среднем 22-53%. Клиенты уже привыкли к высокой стоимости кредитов, существенных изменений в кредитовании не предвидится», — уверен Гордиенко.

Что будет с рублем

Васильев сказал, что сегодняшнее решение ЦБ в целом совпало с ожиданиями финансового рынка, и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля.

«Влияние повышенной ключевой ставки на финансовые рынки негативное. Теперь все меньше драйверов к скорейшему восстановлению акций и облигаций федерального займа. Для рубля решение носит нейтральный характер, лишь в моменте может быть скачок волатильности», — сказал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В то же время Васильев ожидает, что повышение ключевой ставки будет поддерживать российскую валюту в среднесрочной перспективе. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений, уточнил эксперт: «Кроме того, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос, спрос на импорт и спрос на зарубежную валюту. Это будет толкать курсы инвалют вниз. В целом рубль был стабилен первые восемь месяцев года, и мы ожидаем, что рубль до конца года останется стабильным недалеко от текущих значений».

По оценке Васильева, в июле-сентябре средний курс доллара составит 89 руб., евро — 97 руб., юаня — 12 руб., а в октябре-декабре — 90 руб., 99 руб. и 12,5 руб. соответственно.

«Курс доллара в сентябре будет в диапазоне 88,5–96 руб. А до конца года доллар может дойти до 100 руб. Резких колебаний курса валюты не ожидается, однако возможны небольшие колебания в пределах указанных диапазонов в зависимости от новостей, санкционного давления и экономической ситуации. Курс юаня в сентябре будет находиться в диапазоне 12,5–13,5 руб.», — допустил Щербаченко.

Мищенко ожидает укрепления рубля на 5-7% к основным валютам в среднесрочной перспективе.