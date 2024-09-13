Рубль укрепился после повышения ключевой ставки

Рубль незначительно укрепляется после решения ЦБ повысить ключевую ставку с 18 до 19%. Юань на Мосбирже торгуется около уровня 12,7 рубля, доллар по индикаторам срочного рынка отошел ниже 90 рублей. Такими наблюдениями с «Газетой.Ru» поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Сценарий ужесточения денежно-кредитной политики априори положителен для рубля, так как рублевые сбережения становятся привлекательнее, а спрос на кредитование, в том числе под импорт (и соответственно на иностранную валюту) охлаждается. Высокие ставки помогут сдерживать ослабление рубля, наметившееся после спада нефтяных цен конца лета-начала сентября, однако базово курс продолжит определяться экспортно-импортными потоками», — отметил эксперт.

По оценке Шепелева, до конца года рубль будет постепенно утрачивать свои позиции.

ЦБ на заседании 13 сентября второй раз в этом году повысил ключевую ставку – сразу на 100 базисных пунктов, до 19% годовых, объяснив свое решение высоким инфляционным давлением в настоящее время.

Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара, евро и юаня на следующую неделю.