Сто рублей за доллар в случае «черных лебедей». Что будет с курсом валют осенью Аналитик Васильев: средний курс доллара осенью составит 91 рубль

Средний курс доллара и евро на межбанковском рынке осенью составит 91 и 101 рубль соответственно, а юаня на бирже — 12 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик Михаил Васильев. Экономист Андрей Лобода не исключил доллар по 100 рублей в случае форс-мажоров. Что будет влиять на курс рубля к мировым валютам в сентябре-ноябре, нужно ли покупать доллары, евро, юани и когда для этого наиболее подходящее время — в материале «Газеты.Ru».

С начала 2024 года курс рубля ослаб на 1% к доллару и на 2% к евро. В то же время российская валюта укрепилась на 6% к юаню. C 1 февраля курс рубля ослаб к валютам куда сильнее — на 21% к доллару и на 17% к евро, но укрепился на 1% к юаню. По данным «Финама», доллар и евро на межбанковском рынке сейчас стоят чуть выше 91 рубля и 102 рублей соответственно. Курс юаня на бирже составляет 11,67 рубля по данным на 14:39 мск 26 августа.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что осенью курс доллара не превысит 95 рублей при отсутствии форс-мажоров, евро — 104 рубля, юаня — 13,2 рубля.

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, осенью курсы доллара и евро на межбанке составят 87-94 рубля и 97-104 рубля соответственно, а юаня на бирже — 11,3-12 рублей. Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода уверен, что доллар будет стоить 85-95 рублей, евро — 94-104 рубля, юань — 11,7-13,2 рубля. Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев ожидает сохранения доллара в диапазоне 87-91 рубль и юаня в диапазоне 11,8-12,2 рубля осенью. Валюты будут двигаться к максимальным значениям этих границ, уточнил Евстифеев.

Что поддержит рубль

Лобода назвал главным событием предстоящей осени в мировой экономике снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США. По словам эксперта, это повлияет на ослабление доллара к мировым валютам, в том числе к рублю.

«Основную поддержку рублю продолжат оказывать высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса — Россия в квартал экспортирует примерно на $30 млрд больше, чем импортирует. Осенью котировки нефти Brent останутся в диапазоне $77-85 за баррель», — пояснил Васильев.

По его словам, июньские западные санкции создали проблемы в платежах с дружественными странами, и это в большей степени затронуло российский импорт, чем экспорт. Аналитик уточнил, что такая ситуация временно снижает спрос на валюту и поддерживает рубль.

В пользу рубля играют:

обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров;

продажи юаней из резервов на 7,3 млрд рублей в день в рамках бюджетных операций;

высокие рублевые процентные ставки по вкладам.

По прогнозу Васильева, ЦБ на ближайших заседаниях (13 сентября или 25 октября) снова повысит ключевую ставку — на 200 базисных пунктов, до 20%, и сохранит ее на этом уровне в течение полугода.

Аналитик пояснил, что повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю: на сопоставимую величину вырастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Спрос на нацвалюту повысится, и это укрепит ее курс.

А с учетом того, что увеличатся и ставки по кредитам, снизится потребительский спрос и спрос на зарубежную валюту. Это будет толкать курсы иностранных валют вниз.

Что ослабит рубль

Негативными факторами для рубля выступают:

геополитические и санкционные риски;

отток капитала;

спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников;

повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.

«Колебания рубля могут быть усилены развитием геополитической ситуации и ситуацией с платежами с дружественными странами», — уверен Васильев.

По словам Лободы, президентские выборы в США в ноябре и политическая неопределенность также могут отразиться на курсах валют.

«Рубль ведет себя нестандартно всякий раз, когда прилетают «черные лебеди». То есть когда происходят события, предсказать которые невозможно или очень затруднительно. Возможно, наибольшая вероятность появления «черных лебедей» на валютном рынке придется на ноябрь-начало декабря и может быть связана с президентскими выборами в США», — пояснил экономист.

По его оценке, даже в случае «черных лебедей» доллар не вырастет выше 95 рублей. Однако эксперт не исключил доллар по 100 рублей при очень негативном внешнем фоне.

Покупать ли валюту

По прогнозу Васильева, рубль будет стабильным до конца 2024 года. Поэтому аналитик рекомендовал принимать решение о покупке зарубежной валюты каждым конкретным человеком в зависимости от его финансовых целей . Так, наличная валюта может быть удобна в поездках за границу с туристическими или бизнес-целями.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов сказал, что оптимальное время для приобретения валюты сейчас сильно зависит от доступных способов покупки. Он посоветовал тщательно мониторить курс в различных банках в поисках выгодных предложений.

Евстифеев допустил, что рубль будет дешеветь в ближайшие два-три года. По его мнению, наиболее привлекательный курс покупки доллара — 85-87 рублей, юаня — 11,7-11,8 рубля.

Лобода не рекомендовал покупать валюту:

«Процентные ставки по валютным вкладам низкие (в среднем до 5%. — «Газета.Ru»). На рублевых вкладах можно заработать гораздо больше (18-22%. — «Газета.Ru»). Если хотите, чтобы сбережения были полностью защищены от инфляции, лучше купить золото», — подчеркнул он.

Для сбережений в валюте Васильев посоветовал рассмотреть замещающие облигации крупных российских компаний, которые не содержат инфраструктурных и санкционных рисков, так как все выплаты идут в рублях по курсу ЦБ. По словам аналитика, это облигации компаний ПИК и «Борец» (доходность 12-13% годовых в долларах), Газпромнефти, Совкомфлота и РУСАЛа (доходность 8-10% в юанях).

«Общая рекомендация на сегодня: в сложных условиях не надо совершать резких переходов в различные активы в больших масштабах», — заключила заведующая кафедрой экономики и финансов ФЭСН Президентской академии Алла Дворецкая.