ЦБ опять сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Когда подешевеют кредиты? Аналитик Васильев: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% с вероятностью 70%

Центробанк на заседании 26 апреля с большой долей вероятности третий раз подряд оставит ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин, а также пять экономистов и финансистов. По словам экспертов, ставки по вкладам и кредитам пока останутся на повышенном уровне и начнут снижаться только во второй половине 2024 года, причем по займам — более медленными темпами. Поэтому эксперты посоветовали россиянам поторопиться с открытием или продлением депозита, а с кредитами — подождать.

Сохранит или повысит

Экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин сказал «Газете.Ru», что ЦБ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16%. По словам Дубинина, повышение ключевой ставки до 17% или даже 18% или ее снижение до 15,5% ничего в экономике России не изменит: сейчас ситуация в ней определяется большими расходами бюджета, которые приводят к инфляции. По словам экс-зампреда ЦБ, спрос в России растет, а предложение остается примерно на неизменном уровне. Поэтому Дубинин не ждет «ничего судьбоносного» ни в случае повышения, ни в случае понижения ключевой ставки.

Что такое ключевая ставка Ключевая ставка (или как она ранее называлась — «базовая») — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.



Этот инструмент является основным в рамках денежно-кредитной политики Банка России (ДКП). Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора. Совет директоров утверждается Госдумой на срок пять лет. Его заседания проходят раз в квартал по заранее утвержденному графику.



Иногда ЦБ может собрать внеочередное заседание совета директоров по ставке — например, в случае чрезвычайной ситуации. Так произошло 28 февраля 2022 года, когда Запад ввел против России санкции. Ставка была повышена сразу до 20% годовых. Затем ЦБ снижал ставку, но с 21 июля 2023 года вновь перешел к циклу повышения на фоне высоких инфляции и инфляционных ожиданий населения. Сейчас ключевая ставка составляет 16%.

ЦБ с вероятностью 70% оставит ключевую ставку в 16%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Прогноз подтвердили еще четыре участника финансового рынка.

В рисковом сценарии Васильев допустил, что ЦБ может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17%, 26 апреля. Или ЦБ сохранит ставку в апреле и даст сигнал о ее повышении на следующем заседании 7 июня. Вероятность такого сценария Васильев оценил в 30%. Аналитик уточнил, что повышение ключевой ставки возможно в случае, если инфляция в России продолжит расти текущими темпами.

Сезонно скорректированная базовая инфляция в марте снизилась до 6,1% с 6,8% в феврале. То есть устойчивая часть инфляции остается выше целевых 6%, несмотря на высокую ключевую ставку. В начале апреля Росстат вновь зафиксировал ускорение инфляции. За первую половину апреля рост потребительских цен составил 0,29%. Это выше сезонной нормы и соответствует примерно 6,5% сезонно-скорректированной инфляции в годовом выражении.

По словам Васильева, в целом темпы роста цен в стране замедляются, но медленнее, чем нужно ЦБ для их возврата к целевым 4%. Консенсус аналитиков ЦБ ждет инфляцию в России на конец года в 5,2%, прогноз Совкомбанка — 6%.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что будет со вкладами

Ставки по депозитам зависят от ключевой ставки ЦБ когда регулятор повышает ключевую ставку, например, на 1 процентный пункт, ставки по вкладам также растут . По мнению главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, ставки по вкладам останутся на текущих уровнях — 14-16%, если ЦБ третий раз сохранит ключевую ставку. По словам эксперта, открываемые россиянами вклады удлинились с трех месяцев до шести-девяти, а в в отдельных случаях — до года и более на фоне высоких ставок.

Васильев допустил, что ставки по вкладам снизятся до 11-13% к концу года:

«Мы ожидаем постепенного умеренного снижения ставок по депозитам в последующие месяцы по мере вероятного дальнейшего замедления инфляции и увеличения ожиданий снижения ключевой ставки летом-осенью».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в апреле повторила сигнал о том, что большинство управляющих ЦБ ожидает первое снижение ключевой ставки во втором полугодии 2024 года.

Васильев считает, что ЦБ перейдет к последовательному снижению ключевой ставки в июле или сентябре . По его прогнозу, средняя ключевая ставка в этом году составит 15,3%.

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица

посоветовал россиянам положить деньги на вклад уже сейчас на максимальный срок, так как во второй половине 2024 года возможно снижение депозитных ставок.

Завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской академии Александр Абрамов отметил, что повышенные процентные ставки остаются по краткосрочным вкладам, поэтому выгодно сейчас продлить вклад на три-шесть месяцев.

Что будет с кредитами

Васильев полагает, что ставки по кредитам останутся на повышенных уровнях в ближайшее время. Перепелица рекомендовал россиянам повременить с обращениями за потребкредитами и ипотекой до начала снижения ставок по ним с 13,5-14% и с 16-17% соответственно.

Как ключевая ставка влияет на кредиты Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения. Когда Банк России повышает ключевую ставку, ставки по кредитам тоже увеличиваются. Иногда в ожидании изменений курса ЦБ банки заранее повышают свои ставки. Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов. При сохранении ключевой ставки неизменной ставки по кредитам претерпевают минимальные изменения.

Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев допустил, что снижение стоимости кредитов будет наиболее заметно лишь во втором полугодии 2024 года, когда возможно снижение ключевой ставки.

«Традиционно в период смягчения денежно-кредитной политики кредитные ставки снижаются более медленно, чем депозитные», — отметил аналитик.

По словам Васильева, сберегателям и заемщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жесткой монетарной политики ЦБ окажется длительным, а ключевая ставка останется двузначной весь 2024 год, а возможно, и большую часть 2025 года.

Что будет с курсом рубля

По мнению Васильева, итоги заседания Банка России в моменте не окажут значимого влияния на курс рубля. В целом решение о сохранении ключевой ставки неизменной является консенсусом на рынке.

По прогнозу аналитика, после решения ЦБ доллар будет стоить 91-95 рублей, евро — 97-101 рубль, юань — 12,5-13,1 рубля. Перепелица ждет доллар по 90-95 рублей после заседания по ключевой ставке.

Сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в случае такого решения ЦБ в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю . Жесткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). При таких условиях курсы доллара и евро снижаются. Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14-16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях. Это толкает курс рубля вверх.

В свои прогнозы на второй квартал Васильев закладывает средний курс доллара на уровне 96 рублей, евро — 102 рубля, юаня — 13,2 рубля.