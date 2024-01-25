Долги россиян растут быстрее их доходов. Ждать ли «кредитного пузыря»? ЦБ РФ сообщил о росте числа россиян с тремя и более кредитами

Число россиян с тремя и более кредитами на руках продолжило расти во второй половине 2023 года, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Центробанка. Экономисты считают, что пока граждане с долговой нагрузкой справляются, однако уже есть «тревожные звоночки» — например, рост числа личных банкротств. По мнению экспертов, в случае усугубления ситуации России грозит «кредитный пузырь» — массовый невозврат по займам.

По итогам первого полугодия 2023 года число россиян с тремя и более кредитами на руках выросло до 11,2 млн, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Центробанка. Об этом свидетельствуют предварительные данные, окончательные регулятор представит в марте.

«Мы видим, что рост задолженности по кредитам значительно опережает рост доходов населения, и это приводит к увеличению долговой нагрузки граждан. На 1 декабря 2023 года розничный кредитный портфель в годовом выражении вырос на 24%. Особенно это заметно в ипотеке», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

По данным Банка России, на 1 декабря прошлого года прирост ипотеки в годовом выражении составил 35%. Динамика потребительского кредитования также высокая: +16% в годовом выражении на 1 декабря 2023 года. На этом фоне рост номинальных среднедушевых доходов был гораздо скромнее: +11% в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Смогут ли россияне оплачивать кредиты

В Банке России отметили, что важны и количество кредитов у одного заемщика, и его долговая нагрузка:

«В розничном портфеле банков существенная часть (63% на 1 октября 2023 года) задолженности приходится на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода».

В пресс-службе добавили, что в случае снижения доходов у этих заемщиков могут возникнуть сложности с обслуживанием кредитов. Тем не менее пока качество обслуживания ипотечных кредитов остается высоким – во многом благодаря росту доходов населения, уточнили в пресс-службе.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что россияне до сих пор справлялись с долговой нагрузкой. Эксперт уточнил, что средний российский заемщик тратит на выплаты по потребкредитам около 40-45% дохода, по ипотеке — 60-70%.

«Несмотря на более медленный рост доходов, у работающих россиян также есть доходы от бизнеса, самозанятости, инвестиций или просто случайные нестабильные поступления. Пока с этой точки зрения угроза «кредитного пузыря» не очень высока, но так не может продолжаться бесконечно. Да и ежегодный рост числа личных банкротств — еще один тревожный звонок», — отметил Лобода.

Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Константин Харченко заявил «Газете.Ru», что на данный момент ситуация не критическая, однако дальнейший рост закредитованности – неблагоприятное явление не только в экономическом, но и в социально-психологическом плане.

Еще одна тенденция — потребкредиты берутся для выплаты первоначального взноса по ипотеке.

В пресс-службе ЦБ сказали «Газете.Ru», что Банк России следит за долей потребительских кредитов, которые могут быть использованы для первоначального взноса по ипотеке, в том числе изучает такие практики в рамках надзорной работы с банками. Пока доля подобных займов не превышает 7% выдач ипотечных кредитов, уточнили в пресс-службе.

По данным регулятора, с 2019 года эта доля выросла на 2 процентных пункта, с 2014 года — на 3,3.

«В будущем, если процентные ставки резко упадут, эта доля начнет увеличиваться и создавать риски «кредитного пузыря», — предположил Лобода.

«Потребительский кредит ради оплаты первоначального ипотечного взноса – не рациональная, но вынужденная для многих мера при отсутствии альтернативных вариантов улучшения жилищных условий. Соответственно, чтобы минимизировать эту практику, надо развивать рынок арендного жилья с правом последующего его выкупа, индивидуальное жилищное строительство, молодежные жилищные кооперативы и иные подобные «безипотечные» технологии», — счел Харченко.

По его словам, потребительский займ в качестве первоначального взноса за жилье противоречит исходному пониманию кредита.

«Это может быть оправдано, если приобретаемое жилье будет выгодно сдаваться, и то не факт. В ином случае это оправдано, если заемщик ожидает перехода на более высокооплачиваемую работу, но в современных условиях это происходит не так часто», — заключил экономист.

Что делают власти

ЦБ ожидает, что сдерживанию роста закредитованности граждан будет способствовать ограничение банкам выдачи кредитов. В пресс-службе регулятора уточнили, что в потребительском кредитовании это обеспечивается применением макропруденциальных лимитов (МПЛ) (Макропруденциальный лимит — ограничение доли необеспеченных кредитов в общем объеме займов, выданных банками или микрофинансовыми организациями), которые напрямую ограничивают предоставление рискованных кредитов, в том числе уже закредитованным заемщикам.

«Лимиты позволили снизить долю потребкредитов с показателем долговой нагрузки заемщиков более 80% (когда на погашение кредита уходит от 80% дохода) с 36% в четвертом квартале 2022 года до 25% в третьем квартале 2023 года. Значения лимитов на четвертый квартал 2023 года и первый квартал 2024 года были существенно ужесточены. Это дополнительно ограничит долговую нагрузку заемщиков и сделает структуру кредитования более сбалансированной», — спрогнозировали в пресс-службе ЦБ РФ.

У Банка России пока нет возможности применять такие лимиты в ипотечном кредитовании, чтобы с их помощью напрямую ограничить долю наиболее рискованных займов. В отношении ипотеки ЦБ решил существенно повысить макропруденциальные надбавки (надбавки к коэффициентам риска, которые банк должен учитывать при выдаче кредита: чем выше риск, тем больший запас дополнительного капитала банк должен иметь для одобрения кредитов, что делает их менее выгодными для финансовых организаций) с 1 октября 2023 года.

«С 1 марта 2024 года макропруденциальные надбавки дополнительно повышаются по ипотечным кредитам с высоким ПДН (показатель долговой нагрузки). Мы также рассчитываем получить полномочия по установлению МПЛ в ипотеке с 1 июля 2024 года», — заявили в пресс-службе ЦБ.

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Как сообщал «Газете.Ru» сам Аксаков, первое чтение по нему может состояться в феврале-марте в случае, если правительство РФ даст свой отзыв.

В чем суть законопроекта Проект закона «О внесении изменения в часть шестую статьи 456 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» (№531412-8) предусматривает, что Банк России получает полномочия по ограничению доли предоставляемых кредитов, обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений, а также машиномест. То есть ЦБ получит право устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотеке.



Макропруденциальный лимит — ограничение доли необеспеченных кредитов в общем объеме займов, выданных кредитными организациями.



Ограничения предлагается распространить как на банки, так и на микрофинансовые организации.



Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, главный автор законопроекта Анатолий Аксаков пояснил «Газете.Ru», что с 1 июля 2023 года Банк России сократил значения макропруденциальных лимитов, но пока задолженность заемщиков с повышенной долговой нагрузкой (ПДН) остается значительной: 64% портфеля приходится на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода (на кредиты заемщикам с ПДН более 80% — 32% портфеля).



«Это создает риски для заемщиков и банков в случае возможных шоков. С учетом этого Банк России считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре кредитования и ужесточает значения макропруденциальных лимитов для IV квартала 2023 года. С 1 января 2024 года макропруденциальные лимиты для необеспеченных кредитов физлицам, долговая нагрузка которых 80% и более, для банков составляют 5%, для микрофинансовых организаций — 15%», — отметил Аксаков.



По его словам, сейчас макропруденциальный лимит не устанавливается на ипотечные кредиты, хотя ситуация на рынке требует дать Банку России соответствующие полномочия.

«Установление макропруденциальных лимитов по рискованным кредитам с одной стороны ограничило бы предоставление таких кредитов, с другой, позволило бы снизить требования к капиталу банков», — заключили в пресс-службе ЦБ.

Лобода назвал наилучшим способ охладить перегретый кредитный рынок высокие процентные ставки . Экономист ждет снижения спроса на кредиты в России в первом квартале 2024 года.

«В дальнейшем наверняка требования к заемщикам, и не только к ипотечным, будут еще более жесткими. Возможно, лет через десять льготные программы кредитования будут отменены, и получение займа будет определенным показателем дохода и статуса в обществе», — допустил эксперт.

Харченко добавил, что проблему закредитованности могут решить не ограничительные меры, а развитие рынка труда – прежде всего, за счет повышения спроса государства на работников широкого круга квалификаций и компетенций. Как вариант, сегодня актуально освоение Арктической зоны РФ, где должен быть гарантирован высокий уровень заработной платы, позволяющий работникам за одну или несколько «вахт» выплатить кредиты или вовсе без них обойтись, заключил он.