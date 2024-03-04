ЧЭМК могут передать госкорпорации «Ростех»

Активы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), принадлежавшие миллиардеру Юрию Антипову, могут передать госкорпорации «Ростех». Об этом со ссылкой на источники пишет РБК.

Согласно обсуждаемой схеме, госкорпорация оставит себе 25% в их капитале, остальные 75% будут проданы частному инвестору, сообщает источник.

До этого Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче России акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

Незадолго до этого стало известно, что Генеральная прокуратура РФ потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с тем, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной. В надзорном ведомстве заявили, что активы заводов были выведены за пределы России для нанесения ущерба ее национальным интересам, обороне и безопасности.

Позже силовики задержали владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова.

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