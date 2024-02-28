«Байдену нужны новые полномочия». В Белом доме назвали условие для конфискации российских активов

США хотят направить часть российских замороженных активов на помощь Украине, но для этого нужно, чтобы соответствующие правовые полномочия им выдал конгресс. Пока в Вашингтоне обсуждают эти юридические механизмы, в Евросоюзе уже решили перечислить Украине прибыль от активов ЦБ РФ. Россия в ответ обещает суды и зеркальные меры.

США для потенциальной конфискации замороженных российских требуются соответствующие законодательные основы и поддержка со стороны партнеров. Об этом во время брифинга заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, рассматривается возможность использования части заблокированных активов России, общая стоимость которых составляет приблизительно $300 млн, для оказания помощи Украине в сфере обороны и ее восстановления.

«Я хочу прояснить пару вещей. Во-первых, мы все еще нуждаемся в законных полномочиях от Конгресса, которые позволят президенту действовать в этом направлении. И второе — не менее важное — нам нужны наши партнеры в коалиции, которые также имеют замороженные активы, чтобы они действовали с нами сообща», — сказал он.

Риска для финансовой стабильности нет

О судьбе замороженных российских активов ранее высказалась глава американского Минфина Джанет Йеллен. Она заявила, что риски для финансовой стабильности из-за их использования за рубежом маловероятны, учитывая «отсутствие реальной альтернативы доллару, евро или иене».

«Что касается финансовой стабильности, я полагаю, возник бы риск, если бы произошел массовый отказ от валют, но я думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая уникальность этой ситуации, ситуации, когда Россия нагло нарушает международные нормы», — сказала она.

По мнению Йеллен, необходимо найти способ «разблокировать стоимость» этих активов, так как это «стало бы решительным ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России». Она утверждала, что это поможет Москве понять, что продолжение конфликта не приведет к ее победе, и побудит российскую сторону к мирным переговорам.

Комитет сената США поддержал законопроект

Комитет по иностранным делам Сената США уже поддержал законопроект. За него проголосовали 20 членов комитета, лишь один выступил против. Документ до этого также поддержал соответствующий комитет палаты представителей.

Согласно законопроекту, госсекретарь США будет иметь право предоставить Украине дополнительную помощь, используя средства, конфискованные у Центробанка России и другие суверенные активы России. В тексте законопроекта отмечается, что такие действия должны осуществляться в координации с союзниками и партнерами, включая страны G7, Евросоюз, Австралию и другие страны, где находятся российские активы.

Для принятия законопроекта необходимо одобрение обеих палат Конгресса и подпись президента США Джо Байдена.

ЕС перечисляет прибыль Украине

Пока вопрос о конфискации российских активов в США еще обсуждается, в Евросоюзе уже решили перечислить Украине прибыль от активов Центробанка России, замороженных на европейских депозитариях.

«В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих [замороженных] депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», — заявляа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

12 февраля Совет Евросоюза одобрил решение, согласно которому прибыль от замороженных активов Центробанка России, хранящихся в депозитариях с суммой более €1 млн, должна быть «отдельно зафиксирована и сохранена». Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной чистой прибылью. В Брюсселе не исключают, что эти средства будут направлены на производство оружия для Украины. На территории Евросоюза заморожено более двух третей от всех заблокированных активов Центробанка.

Российские власти заявляют, что блокировка активов за рубежом является незаконной. В Кремле отмечают, что их изъятие в пользу Украины будет рассматриваться как «фактическое прямое воровство».

«Американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия и, как следствие, в будущем неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр финансов Антон Силуанов также предупреждал о зеркальных мерах в ответ на конфискацию.