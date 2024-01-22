«Выдавить РФ с мирового рынка»: смогут ли США запретить импорт российского продовольствия Депутат Нилов назвал анекдотом новый акт США о снижении зависимости от зерна РФ

Законопроект No Russian Agricultural Act, принятый в палате представителей США в середине января, может привести к неформальному запрету на импорт российской сельхозпродукции в мире, заявил «Газете.Ru» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По мнению экономистов, в первую очередь США сделают мишенью российское зерно. Впрочем, в краткосрочной перспективе документ не создаст серьезных проблем. Что известно о готовящемся законе и как он повлияет на российский экспорт — в нашем материале.

No Russian Agricultural Act требует от министра финансов США дать указание американским исполнительным директорам международных финансовых институтов поддерживать инвестиции в проекты, снижающие зависимость от России в сфере сельскохозяйственной продукции. В документе нет прямой информации о возможном запрете на импорт российского продовольствия.

По оценкам Минсельхоза РФ, в 2023 году Россия экспортировала сельхозпродукции на сумму $45 млн, в том числе зерно, растительные масла, рыбу и морепродукты. В министерстве не ответили на запрос «Газеты.Ru». Как сообщала газета «Коммерсантъ», подведомственное министерству ФГБУ «Агроэкспорт» начало оценку влияния американской инициативы и собирает позиции участников рынка.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов сказал «Газете.Ru», что ему приятно слышать «такую паническую обеспокоенность американцев, канадцев, австралийцев»: «Все пропало, шеф. Русские заполонили мир своими дешевыми хлебом, мясом, яйцами. Надо законом запретить».

«Только для аграриев этих стран и принимается эта санкция. Можно с таким же успехом запретить дышать русским воздухом. Есть наш лосось, икру. Флаг в руки, побольше таких законов. Нам есть, куда направить излишки сельхозпродукции. Прежде всего, на внутренний рынок. Мы все оставим для своих людей», — сказал Нилов «Газете.Ru».

По его словам, это позволит снизить цены на внутреннем рынке, которые растут в том числе из-за «заговора» торговых сетей. Также зерно направят на выкармливание скота, птицы, рыбы.

Нилов назвал новый акт США сигналом для того, чтобы не направлять российскую продукцию в «недружественные» страны.

«Большинство людей в мире сами понимаете куда засунут этот закон, когда им запретят покупать российскую продукцию. Смешно. Анекдот может получиться очень хороший, сюжет для команды КВН. У нас есть дружественные страны. А страны Центральной Америки — Куба, Венесуэла — будут с удовольствием брать нашу продукцию по бартеру», — прокомментировал парламентарий.

Он подчеркнул, что в России выращивается «чистая продукция» — без пестицидов, которые есть в США. По словам парламентария, отечественная продукция будет и чистая, и дешевая для стран-покупателей.

«Неформальный запрет США»

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что США неформально (нигде в документах этого не будет прослеживаться) введут эмбарго на импорт российской сельхозпродукции и будут делать все, чтобы к нему подключились другие страны:

«Позиция у США будет такая — «Хотите получать американскую продукцию на каких-то особых условиях, отказывайтесь от российской продукции». Фактически новый акт — это санкции США, стремление ограничить экспорт российской сельхозпродукции, выдавить РФ с мирового агрорынка».

По словам Корбута, No Russian Agricultural Act касается не только зерна, а практически всей сельхозпродукции России.

«Американцы всегда занимались продвижением своей продукции, в том числе зерна, в другие страны. У них есть кредитные программы, программы поставок сельхозпродукции для других стран. США новым актом нацелены на страны Юга, а это наш основной рынок. В первую очередь, на государства Африки и на развивающиеся страны Азии. Новый акт — попытка США вести не очень добросовестную конкурентную борьбу и влиять на геополитику», — отметил вице-президент.

Впрочем, по мнению эксперта, последствий от нового акта не стоит ждать быстро.

«Это не значит, что завтра все страны побегут к США и откажутся от российских поставок. Но есть риски сокращения поставок РФ на мировой рынок. Не исключены просьбы покупателей о скидках у российских экспортеров. Хотя и в этом году, и в прошлом году американцы уже рекомендовали мировым государствам не брать российские товары», — уточнил Корбут.

Он добавил, что у России есть меры противодействия США, и перечислил их. В первую очередь — решение правительства РФ о кредитовании иностранных государств под закупки российской продукции.

«Это будет достаточно серьезная контрмера. Есть решения властей о поддержке строительства продовольственных хабов в странах-покупателях. Кроме того, расширился состав БРИКС. Это половина производства сельхозпродукции в мире, и значит, широкие возможности у России для взаимодействия в агронаправлении. Если наше противодействие будет адекватным, ничего у США не получится», — сказал вице-президент союза.

Он напомнил, что РФ уже сталкивалась с похожими ограничительными мерами несколько лет назад, а также перед зерновой сделкой в 2022 году. По его словам, российский экспорт умеет адаптироваться к проблемам и сможет нивелировать влияние нового акта:

«Но это дополнительные затраты времени, сил и определенное снижение доходов российского бюджета.

Вопрос, как будет воспринимать новый акт весь мир и какие у нашего государства будут возможности. Если страны в мире поймут, что документ оказывает давление не только на Россию, но и на государства-покупатели, эффект может быть не такой, какой ожидают США».

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Газете.Ru», что в большей степени документ США касается поставок зерновых. Юшин назвал процесс принятия закона о снижении зависимости от российской сельхозпродукции в США «долгой историей» и добавил, что пока эту инициативу «рано анализировать».

Как это отразится на России

Доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько назвал новый акт не вполне обоснованной попыткой США взять реванш за «Великое зерновое ограбление» (англ. Great grain robbery) — принятое в США название торгового соглашения о поставке зерновых в СССР (9,07 млн тонн) в начале 1970-х. Тогда американские переговорщики неверно оценили конъюнктуру, СССР закупил зерно по низким ценам, при этом США фактически — через помощь фермерам — субсидировали закупку, а мировые цены (в том числе и в США) выросли более чем на 30%.

«Основной мишенью США является российский экспорт пшеницы и, косвенно, удобрений», — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

По данным Минсельхоза РФ, экспорт зерна из РФ на 4 декабря 2023 года составил 62,5 млн тонн, что в 1,5 раза больше показателя на ту же дату 2022 года. В топ-10 импортеров российской пшеницы входят Египет, Турция, Алжир, Бангладеш, Саудовская Аравия, Израиль, Ливия, Бразилия, Иран, Азербайджан и Йемен. Российские удобрения закупают в основном Бразилия, Китай, Индия, Мексика.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова назвала товарно-географические направления, с которых могут вытеснить российских экспортеров в рамках инициативы США:

«Сюда можно отнести поставки зерновых в Латвию и Республику Корея, но доля этих рынков не превышает 4%, что не создает угрозы для РФ. На рынке удобрений ситуация несколько иная. Одним из основных рынков сбыта являются США, доля которых в российском экспорте удобрений около 10-15%. Кроме того, Россия экспортирует удобрения в Прибалтику, Финляндию, Польшу и другие недружественные страны, на которые приходится более 20% поставок».

По ее словам, поэтому российским производителям — особенно это важно в сегменте удобрений — следует заблаговременно искать возможности для переориентации экспортных потоков, чтобы избежать проблем. В этом случае не будет потерь в российском бюджете от недополучения доходов от экспортных пошлин.

«Напротив, при определенных условиях возможно снижение цен внутри страны при переориентации части экспортных потоков на внутренний рынок», — уточнила Прикладова.

Шедько считает, что если снижение экспорта зерна и удобрений из РФ все же произойдет, в стране увеличится производство мясопродукции. Это приведет к снижению цен на него.