Яйца по-турецки. Как власти России борются с ажиотажным спросом на продукт Экономист Прикладова: турецкие яйца в России будут стоить не меньше 90 рублей

Правительственная подкомиссия поддержала введение нулевой пошлины на ввоз куриных яиц в Россию из дружественных стран. Власти рассчитывают, что это поможет снизить цены на этот продукт и избежать его дефицита на внутреннем рынке. Поможет ли новая мера предотвратить «яичный кризис» в стране и какие цены ожидать покупателям — в материале «Газеты.Ru».

Турция и Азербайджан спешат на помощь

Сейчас размер импортной пошлины на пищевое яйцо достигает 15% от стоимости продукции. Нулевая ставка будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года . В решении подкомиссии отмечается, что новая мера поможет в короткий срок сбалансировать российский рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения.

По информации «Известий», в аппарате первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова подтвердили подписание соответствующего протокола, а Евразийская комиссия поддержала инициативу.

В качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка принято решение об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо, а также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции, подтвердили «Газете.Ru» в пресс-службе Минсельхоза РФ.

«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции.

В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», — уточнили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости сообщило, что Турция готова полностью обеспечить Россию яйцами.

Меры российских властей

На этом фоне отечественные производители яиц наращивают объемы производства . По итогам десяти месяцев 2023 года производство яиц увеличилось на 2,3%, до 31,74 млрд штук, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минсельхоза РФ. Там спрогнозировали сохранение положительной динамики по итогам этого года.

Почему возник «яичный кризис» Стоимость яиц в России за 2023 год, по данным Генпрокуратуры РФ, взлетела на 40%. По оценке Росстата, только за ноябрь она увеличилась на 15,07%. Розничная стоимость десятка яиц сейчас варьируется от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях цена продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) достигает 164-170 рублей.



На фоне высоких цен в Москве, Свердловской и Тульской областях, Оренбурге, Новосибирске и Крыму в последние две недели в некоторых магазинах, в том числе сети «Верный», начали продавать яйца поштучно. В Белгородской области из-за повышенного спроса начали ограничивать продажу яиц — по два десятка в одни руки.



Рост цен на куриные яйца кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова связала с волной девальвации рубля, эффект от которой сдвинулся во времени (с начала года доллар подорожал к рублю на 32%) и валютными расходами фермеров.



«Кроме того, повышение цен на топливо оказывает негативное влияние на все отрасли, на все товары. Но влияние этих факторов несколько опосредованное. Важнее тот факт, что зимний период начался раньше, температуры были ниже климатических, что повлекло дополнительные издержки на коммунальные услуги. А в завершении — спрос со стороны населения, которое в очередной раз испугалось роста цен и стало закупаться впрок», —- подытожила Прикладова.



По словам доцента кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Константина Харченко, причина «яичного кризиса» явно не раскрывается, но, возможно, дело в монополии крупных торговых сетей, возникновении картельных сговоров.



«Это не единственный за последние годы случай резкого и неожиданного подорожания продуктов первой необходимости – вспомним резкое увеличение цен на крупы лет семь назад, а также «сахарный кризис» 2022 года. Ажиотажный спрос подстегивал удержание цен на высоком уровне в течение определенного времени», — заключил экономист.

«Вместе с тем, в условиях роста производственных издержек и увеличения потребительского спроса, в том числе зачастую вследствие ажиотажа на рынке, в 2023 году наблюдается повышение цен на куриное яйцо. Для стабилизации ситуации реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке. Так, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов», — сообщили в министерстве.

В пресс-службе ведомства добавили, что ведется работа по расширению торговли яйцом от производителей без дополнительных наценок . В частности, регионы организуют ярмарки выходного дня, на которых увеличено количество точек продаж яиц по ценам ниже, чем в сетевой рознице.

«Совместно с Минпромторгом РФ прорабатывается перевод производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры поставок, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице», — заключили в Минсельхозе.

Что думают производители

Производители яиц поддерживают введение нулевой пошлины.

«Оно позволит выровнять цену на яйца и быстро купировать возникший спекулятивный ажиотаж на данный продукт. Действительно, по ряду причин, среди которых ветеринарные риски и рост внутреннего потребления, у нас образовался дисбаланс на рынке. Мы видим какие-то настоящие «свистопляски» с этим продуктом. Появились спекулянты, уже начинающие торговать «фьючерсами» на поставки, эта тема начала подогреваться в обществе и блогосфере, упав на благодатную почву декабрьских продаж», — заявил «Газете.Ru» зампредседателя общественного совета при Минсельхозе, председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.

По его словам, что-то похожее наблюдалось несколько сотен лет назад во время голландских спекуляций с тюльпанами.

«Сейчас данное решение позволит стабилизировать рынок и покрыть текущий спрос. При этом мы надеемся, что оно не будет продлено, так как российские птицеводы за ближайшие месяцы восстановят и нарастят поголовье. После этого данную меру можно будет отменить», — заключил он.

С Сиротой согласился президент Агропродовольственного фонда «Свое» Андрей Даниленко:

«Решение очень своевременное и поможет сбалансировать потребительские цены на внутреннем рынке. В то же время, за период действия этой меры — с 1 января по 30 июня 2024 года — российские производители смогут нарастить собственные объемы производства.

Все наши предприятия, в том числе и пострадавшие от птичьего гриппа, через полгода смогут заместить импорт и сохранить стабильную ситуацию с ценой. В итоге, грамотная политика регулирования рынка принесет плюсы и производителям, и потребителям».

Что говорят торговые сети

Снижение доступности яиц в России связано с недопоставками этой продукции поставщиками , объяснили «Газете.Ru» в пресс-службе сети магазинов «Лента».

В пресс-службе «Магнита» заявили, что не повышали цены на яйца и не планируют вводить их поштучную продажу.

«Магнит» сохраняет минимальные и порой отрицательные наценки на яйца, поскольку это социально значимый и трафикообразующий товар, подчеркнули в пресс-службе торговой сети.

«Компания продолжает развивать практику долгосрочных контрактов с поставщиками и стремится увеличивать долю таких договоров в категории яиц. Этот механизм позволяет эффективно планировать поставки вместе с поставщиками и позитивно сказывается на ценообразовании, способствуя стабильности цен», — добавили в сети.

Там тоже позитивно отнеслись к обнулению пошлин на импортное яйцо:

«Считаем, что это будет способствовать стабилизации ситуации на рынке. Мы рассматриваем возможность ввода в ассортимент импортного яйца, но предпочтение отдаем отечественному».

В торговых сетях X5, «Верный», «Дикси», «Азбука вкуса», «Метро», «Ашан», «ОК» и «Самокат» оперативно не ответили на запрос.

«Торговые сети – члены Ассоциации компаний розничной торговли и сама ассоциация находятся в постоянном взаимодействии с госрегуляторами, а федеральные сети продолжают использовать механизм ограничения наценки, однако он не влияет на цены поставщиков и в условиях роста издержек лишь сглаживает рост цен в розничном секторе. Также компании наращивают долю долгосрочных контрактов с производителями, а отдельные крупные сети всегда закупают яйцо только по таким контрактам. Значительного позитивного эффекта мы ожидаем от принимаемых правительством мер по открытию импорта яиц и поддержке производителей», — прокомментировал ситуацию председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

По его словам, с начала осени ассоциация фиксирует длительный и значительный рост оптовых закупочных цен на куриное яйцо от поставщиков. Наиболее ярко он проявил себя в сегменте тендерного яйца (поставки яиц по тендеру, то есть на конкурсной основе).

«Сложившуюся сейчас ценовую ситуацию можно охарактеризовать как аномальную, а ретейлеры готовы и в дальнейшем максимально содействовать в решении задачи сдерживания цен и заинтересованы в сбалансированном и прозрачном ценообразовании на потребительском рынке», — подытожил Караваев.

Чего ждать потребителям

Экономисты ожидают, что на прилавках в российских магазинах импортные яйца могут оказаться даже дешевле отечественных.

Россия развивает экспортно-импортные связи преимущественно на пространстве Евразийского экономического союза, а главным поставщиком яиц на российский рынок является Белоруссия — около 32 тыс. тонн ежегодно или более 90% импорта.

«Потенциальные поставки из Турции станут новым направлением, но география турецких поставок свидетельствует о налаженных маршрутах, то есть в этом плане проблем возникнуть не должно. Кроме того, Анкара способна нарастить объемы экспорта, что показывает динамика торговли, которая после спада в 2019 году активно развивается», — отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

По ее словам, поставки еще не вернулись к уровню 2018 года (349 тыс. тонн). В 2022 году они были на уровне 240 тыс. тонн. Оптовые экспортные цены в Турции составляют $1300 за тонну или около 66 рублей за десяток яиц категории С1.

«Основываясь на поставках яиц из Турции в Грузию, отмечу, что входящая цена увеличивается примерно на 10%.

С учетом более высоких затрат на транспортировку в Россию и уплаты налога на добавленную стоимость, ожидаемая стоимость составит около 84 рублей за десяток яиц категории С1.

Но с учетом наценки розничными продавцами, не стоит ожидать турецкие яйца дешевле 90 рублей за десяток. Конечно, это ниже текущих значений, но выше показателей начала года», — заключила Прикладова.