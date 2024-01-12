«Цены на нефть могут вырасти»: как удары США по Йемену сыграют на руку России Аналитик Юшков не исключил энергокризиса после ударов США по Йемену

Нефть эталонной североморской марки Brent после ударов США и союзников по хуситам в Йемене подорожала более чем на 2%. Аналитики допускают, что усиление напряженности в регионе приведет к росту цен на $10 за баррель и может обернуться энергетическим кризисом. Сыграет ли это на руку России — в материале «Газеты.Ru».

По состоянию на 10:08 мартовский фьючерс на нефть Brent торговался на уровне $79,24 за баррель (+2,36%). Февральский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,32%, до $73,69 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов ICE. К 12:49 баррель Brent стоил $79,33, а WTI — $73,92.

Агентство Bloomberg сообщило, что цены на нефть выросли из-за опасений, что будут новые перебои в судоходстве, а конфликт может перерасти «в более масштабный региональный пожар». Учитывая, что хуситы обещают продолжить атаки на суда, появляются повышенные геополитические риски для нефтяных рынков. По мнению аналитика UBS AG Джованни Стауново, скачок цен на черное золото обусловлен восприятием последних событий как эскалации конфликта.

Плюсы для России

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ожидает, что рост напряженности на Ближнем Востоке продолжится.

«Это может привести к тому, что все больше зарубежных судов с нефтью будет идти вокруг Африки. Возрастет стоимость логистики — в том числе стоимость аренды танкеров, что закладывается в цены на нефть. Танкеры, перевозящие топливо по морю, еще ни разу не обстреливались.

В основном с Запада на Восток мимо Йемена перевозят российскую нефть. Она направляется в том числе в Индию через Суэцкий канал. У РФ есть определенные договоренности с Ираном. И, вероятно, Москва договорится с Тегераном, чтобы тот скоординировал ситуацию с Йеменом и российские суда не пострадали.

Наши суда скорее всего до последнего не будут менять маршрут, в отличие от иностранных», — считает эксперт.

По его словам, Россия станет корректировать маршрут перевозки нефти, «только если будут совсем лупить».

«Нашу нефть перевозит теневой флот. Плюс есть определенные политические гарантии сохранения безопасности», — пояснил аналитик.

Он добавил, что в обратном направлении — с Востока на Запад через Йемен — морским путем перевозится нефть ближневосточных производителей, в том числе Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, а также нефтепродукты из Индии, сделанные из российской нефти. Юшков допустил, что эти страны будут вынуждены поменять маршрут.

«Для России была бы идеальной ситуация, что мы не меняем маршрут, а остальные страны корректируют его. У них возрастут издержки, и они переложат расходы в цены на нефть, а мы — нет. В результате российские компании получали бы больше прибыли», — сказал аналитик.

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По его мнению, основной риск для рынка нефти связан с разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, в том числе втягиванием в него Ирана:

«Тревожные звоночки уже есть. Военно-морские силы Ирана 11 января захватили в водах Оманского залива американский нефтяной танкер St Nikolas в Оманском заливе. Если Тегеран втянется в конфликт, вся нефть, следующая по обратному маршруту, будет заблокирована, в том числе иранская. А это уже энергетический кризис. Это серьезный риск, которого все боятся, что двигает вверх цены на нефть».

Перекрытие Ормузского пролива Ираном будет аналогично диверсии на «Северных потоках» в части поставок газа в Европу, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Около 70% нефти, проходящей через этот пролив, предназначены для экспорта в азиатские страны. В любом случае перекрытие пролива вызовет рост цен на топливо на фоне нарастающего дефицита сырья», — сказала экономист.

Нефть по $100?

В базовом сценарии главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не ожидает разрастания конфликта до полномасштабной войны между США и Ираном с перебоями цепочек поставок.

«В ноябре в США состоятся выборы, и правящая демократическая партия не заинтересована в усилении конфликта. Администрация Байдена стремится снизить цены на нефть и на бензин, чтобы поддержать низкий рейтинг главы государства и демократической партии. Поэтому цена на нефть Brent в ближайшие месяцы останется в диапазоне $73-83 за баррель», — ожидает аналитик.

В свои прогнозы на этот год Васильев закладывает среднюю цену на нефть Brent на уровне $79 за баррель. Стауново сказал Bloomberg, что в ближайшие месяцы стоимость барреля Brent превысит $80. Этот прогноз поддержал и рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк считает, что перебои в поставках будут, но реакция финансового рынка сейчас умеренная. Увеличение стоимости и сроков поставок нефти, по его мнению, вряд ли вернет цену Brent в диапазон $90-100 за баррель.

«При наихудшем сценарии будет нанесен тяжелый урон рынку деривативов (финансовых инструментов, основанных на цене сырой нефти, которые торгуются на различных биржах по всему миру и используются инвесторами и трейдерами в расчетах), а цены на энергоресурсы могут вырасти на порядок. Менее радикальное разворачивание конфликта позволяет ожидать дальнейшего постепенного роста цен по крайней мере на $10 за баррель из-за ограничения поставок и негативных ожиданий участников рынка», — спрогнозировала преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова.