«Конец пути». Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2024 год Saxo Bank предсказал в 2024-м победу Кеннеди на выборах и крах капитализма в США

Saxo Bank опубликовал свои «шокирующие прогнозы» на 2024 год. Аналитики банка предсказывают, что в новом году мир может столкнуться с двумя глобальными кризисами, нефть подорожает почти в два раза, а в США наступит «крах капитализма». При этом, экономисты отмечают, что в своих прогнозах не гонятся за точностью. Их задача — представить, каким будет мир в будущем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Датский Saxo Bank представил ежегодные «шокирующие прогнозы» — 10 предсказаний, которые строятся на маловероятных событиях, но могут существенно повлиять на мировые рынки.

В материале сами прогнозы на 2024 год назвали «Концом пути». Как пояснил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, в 2024-м станет очевидно, что ровная дорога, по которой мир двигался после кризиса 2008 года, заканчивается и наступает опасное неопределенное будущее. В нем новые технологии решают старые проблемы, но одновременно создают новые дилеммы.

В Saxo Bank считают, что мир в 2024 году могут ожидать два глобальных кризиса.

Первый будет связан с дипфейками. Генеративные искусственные интеллекты (ИИ) из способа повышения производительности превратятся в угрозу национальной безопасности.

Согласно прогнозу, в одной развитой стране с помощью дипфейка атакуют высокопоставленного чиновника. Это приведет к тому, что страны разработают новые меры, регулирующие деятельность ИИ, и шумиха вокруг них утихнет.

На фоне запретов из индустрии уйдут венчурные инвесторы. К новостям, которые генерируют ИИ, будет возрастать общественное недоверие. Тогда правительства примут законы, чтобы новости могла распространять только небольшая группа организаций, говорится в прогнозе.

Второй кризис будет вызван эпидемией ожирения из-за препаратов на основе глюкагоноподобного пептида-1 (Glucagon-like peptide-1, GLP-1). Сейчас таблетки для снижения веса рассматривают как решение мировой эпидемии ожирения, однако в 2024 году они вполне могут стать ее причиной. Употребление таких препаратов, которые делают человека сытым, может привести к тому, что люди перестанут заниматься физкультурой и начнут есть больше фастфуда. Аналитики считают, что поставки таблеток не будут успевать за спросом, и мир столкнется с ростом ожирения и связанных с этим проблем со здоровьем.

США, по прогнозам банка, в 2024 году могут увидеть «конец капитализма». На фоне президентских выборов правительство страны будет вынуждено увеличить расходы, чтобы избежать проблем в экономике и общественных волнений.

Сохранится инфляционное давление, а иностранные инвесторы продолжат выводить капитал. Тогда правительство США освободит доходы по гособлигациям от налогов. В этом случае деньги перейдут от частных компаний к государству и наступит крах капитализма.

Кроме этого, банк также предполагает, что выборы президента США выиграет первый в истории страны независимый кандидат — Роберт Кеннеди-младший.

Рынок нефти в 2024-м тоже могут ждать потрясения. Аналитики Saxo Bank предсказывают, что цена за баррель марки Brent подскочит до $150. Саудовская Аравия на доходы от продажи нефти выкупит у УЕФА права на Лигу чемпионов и превратит ее в мировой турнир. Так страна сделает еще один шаг в сторону того, чтобы избавиться от нефтяной зависимости и реструктурировать экономику. Это Саудовская Аравия хочет сделать до 2030 года, говорится в плане развития королевства Vision 2030.

ЕС введет налог на роскошь, чтобы покрыть возрастающие затраты на «зеленую» энергетику, помощь Украине и борьбу с инфляцией. Такая мера, считают аналитики, вызовет шок в европейской индустрии роскоши и в целом снизит спрос на подобные товары. Крупные компании, такие, как Porsche и Ferrari, столкнутся с падением цен на свои акции. А ценные бумаги компании LVMH (развивает марки Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet) могут потерять до 40% от стоимости.

Что предсказывали в 2023 году

Saxo Bank публикует свои прогнозы каждый год. В 2023-м аналитики организации предсказывали резкое подорожание золота и запрет на производство мяса как минимум в одной стране. Кроме того, в прогнозе также говорилось, что в отставку неожиданно уйдет президент Франции Эммануэль Макрон.

Также, согласно их предсказаниям, мировая экономика должна была перейти в режим «военной экономики», так как, по словам директора по инвестициям Saxo Bank Стина Якобсена, «каждая крупная держава мира пытается укрепить свою национальную безопасность».

Еще одним предсказанием на 2023 год было проведение в Великобритании референдума по отмене Brexit. Этот и другие прогнозы Saxo Bank не сбылись. Сами экономисты каждый раз подчеркивают, что не стремятся к точности, а просто пытаются представить то, каким будет мир в будущем.