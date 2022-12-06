Аналитики датского Saxo Bank спрогнозировали начало создания армии Евросоюза в 2023 году

Евросоюз (ЕС) начнет создавать единые вооруженные силы в 2023 году. Такое предупреждение содержится в ежегодном прогнозе датского инвестиционного банка Saxo Bank.

«В 2023 году станет очевиднее, что Европа нуждается в том, чтобы привести в порядок свои оборонительные возможности и меньше опираться на все более непостоянные политические циклы в США, которые повышают риск того, что США могут отказаться от своих прежних обязательств (в области обороны в Европе)», — сказано в публикации.

Аналитики финансовой организации полагают, что члены ЕС договорятся в следующем году о создании общеевропейских вооруженных сил к 2028 году. Предполагается, что в регионе появятся войска для обеспечения безопасности на суше, в воде, в воздухе и космическом пространстве». На реализацию этих целей, полагают в Saxo Bank, альянс выделит €10 трлн на 20 лет.

Saxo Bank каждый год публикует серию «шокирующих прогнозов» с предупреждениями о масштабных событиях, которые могут произойти в следующем году. В новом документе также рассказали о резком подорожании золота — до $3 тыс. за унцию с нынешних $1,8 тыc.

Накануне глава отдела глобальных исследований Standard Chartered Эрик Робертсен предположил, что из-за падения стоимости криптовалют в 2023 году в цене может начать расти золото — до $2,25 тыс. за унцию.