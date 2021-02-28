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Ставка на технологии: арабы призвали в армию искусственный интеллект

Саудовская Аравия и ОАЭ вступили в гонку за внедрение ИИ в сферу обороны

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Кадр из фильма «Я, робот» (2004) Кадр из фильма «Я, робот» (2004)
Кадр из фильма «Я, робот» (2004)

Кадр из фильма «Я, робот» (2004)

20th Century Fox Film Corporation
К 2030 году Саудовская Аравия и ОАЭ планируют развить военные технологии искусственного интеллекта до уровня, который сможет помочь их экономикам снизить зависимость от продажи нефти. Как внедрение таких технологий скажется на обороноспособности двух государств — в материале «Газеты.Ru».
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Саудовская Аравия и ОАЭ делают ставку на искусственный интеллект (ИИ) в военных технологиях. Еще в октябре прошлого года Эр-Рияд организовал Глобальный саммит ИИ, который собрал заинтересованные стороны из государственного, научного и частного секторов, включая технологические компании, инвесторов, предпринимателей и стартапы.

Обе страны приняли стратегии развития «Видение 2030» (Vision 2030), в основу которой были положены данные и искусственный интеллект, чтобы помочь и Саудовской Аравии и ОАЭ выйти за рамки экономики, основанной на нефти, заявил глава отдела глобальных рисков и устойчивости Женевского центра политики безопасности Жан-Марк Рикли.

По версии аналитиков Defense News, военные обоих государств получат выгоду от упора на ИИ.

«В вооруженных силах технологии все чаще могут стать суррогатом войны. Это позволяет меньшим державам, а также негосударственным субъектам использовать технологии в качестве умножителя силы во всех измерениях поля боя и за его пределами», — сказал Жан-Марк Рикли.

Это будет актуально для ОАЭ, например, по той причине, что численность их вооруженных сил весьма ограничена. А потому внедрение ИИ позволит выполнять оборонные задачи все более автономно и сокращать экономические и человеческие затраты, пишет американское издание.

Жан-Марк Рикли отметил, что ОАЭ лидируют в развитии ИИ в странах Персидского залива. Эмираты стали первой страной, которая ввела пост министра искусственного интеллекта и основала Университет искусственного интеллекта Мухаммеда бен Заида в Абу-Даби.

Одну из попыток внедрить стратегию в области ИИ еще осенью прошлого года предприняла Саудовская Аравия, которая заключалась в отслеживании данных о COVID-19, чтобы помочь стране принимать необходимые меры предосторожности.

Искусственный интеллект, вероятно, окажет наиболее сильное влияние на финансовые секторы стран, но «именно в области обороны, разведки и борьбы с терроризмом использование ИИ, вероятно, будет расти быстрее всего», — сказал генеральный директор Gulf State Analytics Джорджио Кафьеро.

Раньше ни у одной из стран не было возможностей или рабочей силы для инвестирования в обширные исследования и разработки дорогостоящих оружейных программ, но новые технологии могут предоставить для этого свою нишу, пишет Defense News.

«Турция заняла нишу в индустрии БЛА, производя дроны (к примеру, беспилотник Kargu), которые обладают полуавтономными функциями. Аналогичным образом Израиль инвестировал в этот рынок (Harop и Harpy) в дополнение к системам ПВО (Iron Dome) и кибербезопасности. ОАЭ и Саудовская Аравия, похоже, идут по аналогичному пути, чтобы занять подобную нишу на оборонном рынке с помощью новых технологий», — сказал Жан-Марк Рикли.

В прошлом году ADASI (дочерняя компания Edge) представила свой первый беспилотный летательный аппарат Garmousha с вертикальным взлетом и посадкой, произведенный в ОАЭ, который использует технологию с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Демонстрация БЛА состоялась на международной выставке UMEX (Unmanned Systems Exhibition), которая прошла в Абу-Даби 23-25 февраля 2020 года. Garmousha отличается высоким уровнем автоматизации и модульным дизайном, что легко позволяет устанавливать и демонтировать полезную нагрузку различных типов весом до 100 кг. БЛА, оснащенный дизельным двигателем, может находиться в воздухе до 6 часов, дальность полета — до 150 км, максимальная скорость — 140 км/ч.

А государственная компания Saudi Arabian Military Industries недавно приобрела Advanced Electronics Co., что стало шагом вперед в развитии ее возможностей в области оборонной электроники. Кроме того, сделка согласуется с директивами Saudi Vision 2030 по увеличению производства оборонной продукции в стране, пишет Defense News.

Эксперты отмечают, что автоматизация и повышение производительности труда за счет искусственного интеллекта могут снизить потребность страны в иностранных рабочих.

«Посредством NSDAI (Национальной стратегии данных и искусственного интеллекта) саудовцы стремятся привлечь около $20 млрд инвестиций как из-за рубежа, так и изнутри королевства в течение следующих девяти лет и обучить около 2000 саудовцев, чтобы они стали специалистами по искусственному интеллекту до 2030 года», — сказал Кафьеро из Gulf State Analytics.

По словам Рикли, эти две страны (ОАЭ и Саудовская Аравия) по-прежнему нанимают специалистов по искусственному интеллекту с Запада и все чаще из Китая для удовлетворения потребностей в рабочей силе. Кроме того, есть шансы на расширение сотрудничества в области ИИ между ОАЭ и Израилем, поскольку два государства установили новые дипломатические отношения.

Как ранее писала «Газета.Ru», в Соединенных Штатах за искусственный интеллект взялись уже давно. Успехи России и Китая в военной сфере и в развитии оборонных технологий воспринимаются американцами как вызов их превосходству, поэтому сейчас они делают ставку на высокие технологии.

Как известно, искусственный интеллект — это машинная система, способная обучаться и использовать объективные знания и опыт, решать творческие задачи наподобие человеческого мозга и изобретательские задачи без перебора вариантов, выстраивать стратегии и применять абстрактные концепции.

Такой ИИ еще только предстоит создать, но технологии в настоящее время развиваются очень быстро. Разработчиков мотивируют и крупные корпорации, для которых это способ обретения конкурентных преимуществ и новый источник прибылей, и государства, для которых развитие искусственного интеллекта является важным аспектом национальной безопасности и сохранения суверенитета.

К примеру, руководство КНР неоднократно заявляло, что Китай собирается к 2030 году стать мировым лидером в области технологий искусственного интеллекта и крупнейшим центром инноваций, поскольку Пекину для поддержания высоких темпов экономического роста необходимо научно-технологическое лидерство.

В США же принята так называемая «Третья компенсационная стратегия», задача которой внедрить самые современные инновации в военную сферу и вновь обрести подавляющее преимущество над КНР и Россией, которые в «Стратегии национальной безопасности» объявлены конкурентами и противниками США.

К таким инновациям в области обороны Пентагон относит искусственный интеллект, взаимодействие машин и военнослужащих, совершенствование беспилотных боевых машин, роботов и автономного оружия, технологии гиперзвука и направленной энергии, а также планирует расширить взаимодействие оборонной промышленности и коммерческого сектора экономики.

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