«Претензии не обоснованы»: разыскиваемый бизнесмен Орлов нашелся в Лондоне Объявленный в международный розыск ресторатор Орлов живет в Лондоне

Ресторатор Александр Орлов, объявленный в розыск по делу об имущественном ущербе, находится в Лондоне. Он назвал уголовное преследование сюрпризом, так как разбирательства в течение двух лет велись в гражданском порядке. По данным СМИ, претензии к бизнесмену связаны с долгами за аренду помещения под фитнес-центр — сам Орлов заявил, что был лишь инвестором и не влиял на деятельность заведения.

Объявленный в международный розыск ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов сообщил, что находится в Лондоне. Об этом он рассказал в беседе с Forbes.kz.

Орлов назвал сюрпризом возбуждение против него уголовного дела, которое может быть связано с бывшим фитнес-центром бизнесмена. Он заявил, что разбирательство по поводу центра последние два года протекало в гражданском порядке, за это время никто не упоминал, что ему может грозить уголовная ответственность.

«В прошлом я являлся одним из инвесторов этого проекта, но никак не влиял на его операционную деятельность. Так что претензии ко мне считаю не совсем обоснованными», — добавил Орлов.

По словам бизнесмена, его адвокаты работают над делом. Он уверен, что стороны смогут прийти к мировому соглашению:

«Думаю, что уже в ближайшее время мы сможем урегулировать финансовые споры, не будем никому ничего должны и все это закончится. Конечно, подобные ситуации бьют в первую очередь по репутации, но в бизнесе с этим периодически приходится сталкиваться».

Орлов выразил мнение, что недопонимание возникло из-за того, что он не живет в России уже какое-то время. По его словам, он закрыл бизнес в родной стране и занимается созданием нового за границей.

« Сейчас я нахожусь в Лондоне . Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге», — сказал Орлов.

Также в беседе с изданием бизнесмен прокомментировал пожар в принадлежащем ему банном комплексе «Орловские бани» в Астане, который произошел 2 декабря. Он отметил, что во время происшествия никто не пострадал, так как всех отдыхающих вовремя эвакуировали.

«Я в это время вместе со своими лондонскими друзьями сам был в бане, и тут мне сообщили, что в Астане горит один из моих срубов. Ничего критичного там не произошло», — добавил Орлов.

По его словам, площадь пожара составила около 100 кв. м, возгорание быстро потушили, а посетители, отдыхавшие в других срубах, продолжили банные процедуры. Он также сообщил, что зданию потребуется косметический ремонт, и пообещал усилить меры безопасности для предотвращения подобных ситуаций.

Дело Орлова

В середине ноября министерство внутренних дел России объявило Александра Орлова в международный розыск. По информации Telegram-канала Shot, его разыскивают по уголовной статье — «Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой» (часть 2 ст. 165 УК РФ). Бизнесмену может грозить до пяти лет лишения свободы .

Точную причину возбуждения уголовного дела не называют. Как сообщило издание «Коммерсантъ», оно может быть связано с долгами по арендной плате за помещение фитнес-центра, которое когда-то принадлежало Орлову.

По предварительным данным, юридическое лицо ООО «Меркурий Фитнес», соучредителем которого является ресторатор, не платило за использование помещения и вносило инфраструктурные изменения без ведома арендодателя. Так, внутри фитнес-клуба построили бассейн. Общий ущерб составил около 110 млн рублей .

Чем известен Александр Орлов

В 2004 году ресторатор вместе с Андреем Исаевым основал сеть японских ресторанов «Тануки». Потом Орлов открыл заведения «Ерш» и доставку «Твоя пицца», а также несколько ресторанов. Он стал владельцем холдинга Bulldozer Group, который включает несколько десятков ресторанов, расположенных в России, Казахстане, ОАЭ, Гонконге и на Украине.

В 2022 году Орлов уехал из России. Он продал доли в размере 33,3% в трех своих российских активах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.Новгород» бизнесмену Андрею Аскерко. Кроме того, он продал Bulldozer Group неназванным инвесторам с Ближнего Востока. В социальных сетях ресторатор негативно высказывается по поводу политики России.