Цифровой рубль будет красно-белым. ЦБ представил логотип новой формы национальной валюты

Совет директоров Банка России одобрил логотип цифрового рубля, он будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить соответствующие операции. Кроме того, регулятор установил тарифы для таких операций. Как выглядит новая форма российской валюты и сколько будут стоить операции — в нашем материале.

Логотип

Руководство Банка России определилось с логотипом цифрового рубля – национальной цифровой валюты. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Так, в основе логотипа лежит знак рубля в обрамляющей его окружности в кораллово-алом и белом цветах. С одной стороны, логотип повторяет форму традиционной монеты, а с другой – перекликается с логотипом ЦБ.

Тарифы

Кроме того, регулятор установил тарифы для операций с цифровыми рублями, которые можно проводить в банковских мобильных приложениях с помощью цифровых кошельков.

Так, для граждан операции с цифровым рублем будут бесплатными.

— Для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями тариф составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей).

— Тариф для компаний, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги, составит 0,2%, но не более 10 рублей.

— Комиссия за переводы между юрлицами составит 15 рублей за операцию.

Тарифы начнут работать с 1 января 2025 года. До этого времени устанавливается льготный период, в рамках которого операции с цифровым рублем на платформе ЦБ будут проходить бесплатно. Отмечается, что физическое или юридической лицо смогут бесплатно открыть один счет цифрового рубля на платформе ЦБ.

Оператор

Кроме того, регулятор сообщил, о включении ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА). Также Банк России предварительно согласовал правила обмена ЦБА и подтвердил наличие технической возможности совершать предусмотренные ими сделки.

Таким образом, Мосбиржа, как и другие операторы обмена, будет обеспечивать заключение сделок с ЦФА путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок, а также сможет взаимодействовать с другими операторами. Это, по данным ЦБ, повышает инвестиционную привлекательность и ликвидность финансового продукта.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен), которым можно будет оплачивать товары и услуги, переводить их на другие счета, совершать сделки с финансовыми инструментами и активами.

«Сейчас у нас есть наличные (банкноты и монеты в наших кошельках) и безналичные (деньги на счетах в банках, на картах), а в дополнение к ним появится еще и третья форма — цифровая», — говорится в материалах на сайте Центрального банка РФ.

Закон о цифровом рубле был внесен в Госдуму в конце 2022 года. Запуск пилотного проекта по использованию банками цифрового рубля должен был состояться в феврале 2023 года, однако законопроект прошел первое чтение только в марте, а ко второму в него внесли серьезные изменения. Финальная версия закона подписана президентом Владимиром Путиным 24 июля.

Как заявляла 20 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина, пилотный запуск цифрового рубля должен состояться в августе, он начнется с внедрения базовых операций, а в 2024 будут подключены бесконтактные платежи и другие инструменты. Также будут тестироваться переводы между компаниями и смарт-контракты. К тестам привлекут ограниченный круг клиентов 13 банков-участников пилота.

«Пилотирование нам очень необходимо, чтобы провести настройку всей системы, проверить ее бесперебойность… Когда мы убедимся, что все гладко работает, примем решение о масштабировании цифрового рубля. По нашей оценке, это может произойти с 2025 года», — сказала она.

В ЦБ также подчеркивали, что «граждане, как и сейчас, смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать — наличную, безналичную или цифровую. Выбор полностью за человеком. <...> Если кто-то переведет вам цифровые рубли, вы в любой момент сможете мгновенно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка».

Банк России также подчеркивал, что цифровой рубль принципиально отличается от криптовалюты — у последней нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней. Цифровые рубли в свою очередь будет выпускать Банк России, — они будут обеспечиваться российскими золотовалютными резервами и привязаны к стоимости нацвалюты. Ответственность за сохранность цифровых рублей также будет нести ЦБ.