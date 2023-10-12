Что будет с курсом рубля после указа Путина о продаже валютной выручки

Президент России Владимир Путин в среду ввел обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров. Такое решение должно сдержать рост курса доллара, который с прошлой недели несколько раз обновлял психологическую отметку в 100 рублей. Когда такая мера была введена в прошлом году, доллар опускался до 60 рублей. Повторится ли этот сценарий и что будет с курсом рубля к Новому году – в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин в среду подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)». Об этом сообщило правительство РФ.

Указ затрагивает 43 группы российских экспортеров, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, зерновому производству. В документе содержится «конкретный перечень экспортеров». Но названия компаний пока не были раскрыты.

Согласно указу, отдельные компании в течение шести месяцев обязаны репатриировать (возвращать в Россию – «Газета.Ru») и продавать валютную выручку в стране. Объемы и сроки должно установить правительство РФ в течение суток с момента подписания указа.

Отдельные компании обязали предоставлять в Центробанк РФ и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на российском рынке.

Уполномоченные представители финразведки вводятся в отдельные компании. Представители будут мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.

«Такие меры нужны, чтобы «повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций», объяснил вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он выразил надежду, что решение не будет «обременительным для добросовестных участников рынка».

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина несколько раз заявляла, что нет необходимости в обязательной репатриации валютной выручки. По данным регулятора, доля продажи российскими экспортерами валютной выручки находится на уровне более 80%, сообщала газета «Известия» в августе. Однако в четверг ЦБ поддержал обязательную продажу валютной выручки рядом экспортеров. Это может внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на валютном рынке, подчеркнули в пресс-службе регулятора, отвечая на запрос «Интерфакса». При этом адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности, уточнили специалисты Банка России.

Как это уже повлияло на рубль

Курс рубля на новости о введении обязательной продажи валютной выручки укрепился до 97,7 рублей за доллар на вечерней сессии и продолжил укрепление с утра. К 11:10 утра четверга рубль укрепился к доллару на 3% или 3 рубля – курс доллара упал с отметки 100 до 97 рублей за доллар. Курс евро снизился со 106 до 103 рублей, а юаня – с 13,7 до 13,3 рублей. На момент написания заметки доллар торгуется на уровне 97,05 рублей, евро — 103,085 рублей, юань — 13,295 рублей.

«Объемы торгов возросли, то есть вероятно валюту продают как экспортеры, так и финансовые спекулянты на ожиданиях продажи валюты со стороны экспортеров в ближайшие полгода», — прокомментировал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Пока неизвестны точные параметры нового закона, это укрепление является преждевременным, считает аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

Почему доллара по 60 рублей не будет

Ситуация на валютном рынке сейчас и весной 2022 года, когда в прошлый раз вводилась обязательная продажа валютной выручки, различаются кардинально, подчеркнул Трифонов.

«Укрепление рубля до 60 рублей за доллар было достигнуто за счет резкого сжатия импорта под влиянием санкций, высокого объема экспорта, обеспеченного повышенными ценами на энергоносители и ограничением оттока по текущему счету путем установление жестких лимитов на денежные и банковские переводы», — пояснил он.

В отличие от весны 2022 года, сейчас нет других эффективных мер поддержки рубля, которые были тогда, уточнил Васильев. Весной 2022 года власти практически полностью ограничили отток капитала, а Банк России повысил ключевую ставку до 20%. В результате и граждане, и бизнес устремились в рублевые активы — депозиты, облигации на фоне сжатия импорта, сказал он.

Сейчас российские импортеры наладили каналы поставки товаров, а многие ограничения на отток капитала смягчены или отменены по сравнению с весной 2022 года, добавил аналитик.

Поэтому даже если экспортеры будут продавать 80% валютной выручки, укрепление рубля не будет таким же резким, как в прошлом году, заключил Трифонов

По словам Васильева, российские власти сейчас решают проблему предложения валюты на рынке, которая вела к ослаблению курса рубля в последние десять месяцев.

«Президент России на прошлой неделе снова напомнил, что проблема в невозврате валютной выручки со стороны экспортеров. В начале сентября на ВЭФ президент сообщал, что власти видят «сдержанный возврат валютной выручки» со стороны крупнейших экспортеров. Поэтому власти будут договариваться с бизнесом об увеличении предложения валюты для стабилизации курса рубля, но без «резких движений» в области мер валютного контроля», — прокомментировал Васильев.

Какой курс будет к Новому году

К концу года Трифонов ожидает укрепления курса рубля до уровня 94,1 рублей за доллар. Но этот прогноз может быть пересмотрен, если точные параметры мер капитального контроля окажутся строже предположений, уточнил он.

По словам Васильева, власти сейчас решают проблему стабилизации курса и пытаются не допустить его закрепления выше отметки 100 рублей за доллар. Поэтому аналитик ожидает, что курс рубля к доллару до конца года останется в диапазоне 90-100 рублей. В свои прогнозы на четвертый квартал он пока закладывает средний курс доллара в 98 рублей, евро – 104 рубля и юаня – 13,4 рублей. Он также допускает пересмотр оценки.

«Сохраняются риски, что экспортеры после продажи валютной выручки имеют возможность обратно купить ее на рынке. В этом случае влияния на курс рубля не будет. В отличие от предыдущих эпизодов ужесточения валютного контроля, сейчас важно не помешать работе российского бизнеса, который выстраивал сложные цепочки поставок для экспорта и импорта в условиях западных санкций», — подчеркнул Васильев.

Поэтому, вероятно, на этот раз будет больше задействовано ручное управление по исполнению этого указа, чтобы сохранить доходы от экспорта и поставки необходимого импорта, заключил аналитик.

Руководитель направления аналитики и корпоративного бизнеса банка ДОМ.РФ Григорий Жирнов не исключил укрепление курса до 90 рублей за доллар.

«Принятые меры могут поддержать российскую валюту в оставшиеся месяцы года, особенно на фоне роста цен на нефть. В сентябре средняя цена на нефть российской марки Urals повысилась до $83 против $50-60 в первом полугодии. Кроме того, в первом-втором квартале следующего года дополнительную поддержку рублю начнет оказывать ужесточение денежно-кредитной политики», — отметил он.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица предположил, что курс рубля вероятнее всего останется в диапазоне 92-95 рублей за доллар.

«Бюджет на 2024 год сверстан, исходя из курса 92 рубля за доллар. Дальнейшее укрепление нацвалюты приведет к бюджетному дефициту, а как раз этого правительство стремится избежать. Поэтому фактически данным указом правительству дано право регулировать объем и сроки продажи валютной выручки в необходимых пределах для того, чтобы не допустить падения курса рубля», — объяснил экономист.